Cette mannequin grande taille rappelle à l'ordre une compagnie aérienne pour ses ceintures trop courtes

La mannequin grande taille Remi Bader s'est rendue sur TikTok pour partager son point de vue sur la politique de la compagnie aérienne Delta concernant les ceintures dans ses avions.

La modèle américaine a partagé une vidéo sur TikTok dans laquelle elle s’adresse directement à l’entreprise pour se plaindre de la longueur de ses ceintures de sécurité, qui a depuis été vue plus d'un million de fois. Le post a un titre particulièrement évocateur : « Delta, trouvez une solution ». Dans cet enregistrement de seulement 6 secondes, Remi Bader montre qu’elle ne peut pas accrocher sa ceinture car celle-ci est trop courte et dénonce : « non, je ne devrais pas avoir besoin de demander une rallonge. Ça devrait être facile ! ». Dans la section commentaires, de nombreuses personnes ont exprimé leur accord avec elle.

Selon plusieurs internautes, les ceintures de sécurité de Delta auraient une longueur comprise entre 101 et 114 centimètres, ce qui est plus court que d’autres compagnies aériennes comme American Airlines. Le mannequin affirme qu'elle a essayé de mettre la ceinture de sécurité autour d'elle mais qu'elle ne voulait pas aller, ce qui l'a amenée à s’inquiéter pour sa sécurité alors que l'avion était prêt à décoller. Elle a ensuite fait savoir qu'elle avait parlé du problème à une hôtesse de l'air, qui l'a informée qu'elle avait besoin d'une rallonge. Remi Bader a ensuite souligné qu'il pouvait être embarrassant pour des personnes en surpoids d'être mis dans la position de demander cela. « Faites simplement des ceintures de sécurité plus longues » a-t-elle déclaré.

Des ceintures trop courtes

Dans la foulée de ce mauvais buzz pour Delta, un porte-parole de l’entreprise a expliqué : « nous nous excusons pour l'expérience de cette cliente et nous apprécions les commentaires, car nous continuons à chercher des moyens de créer une expérience de voyage inclusive pour tous. Bien que nous comprenions les sensibilités en jeu, la sécurité reste notre priorité numéro un, et nous demandons aux voyageurs qui ont besoin d'une extension de ceinture de sécurité de s'identifier auprès des agents de bord lors de l'embarquement afin de se conformer à l'exigence de la FAA. »

