La plus longue partie de « Donjons et Dragons » vient d'entrer au Guinness des records, elle dure depuis... 43 ans

Robert Wardhaugh

Selon un record officialisé par le World Guinness Records, la plus longue campagne “Donjons et Dragons” dure depuis maintenant 43 ans. Un jeu qui regroupe de nombreux membres et qui ne devrait pas s’arrêter de sitôt.

“Donjons et Dragons” est un jeu de rôle sur table de genre médiéval-fantastique qui passionne de nombreux joueurs chevronnés et qui fait partie des 5 jeux de société incontournables des années 80. Dans certains cas, les campagnes peuvent s’étendre sur plusieurs semaines, plusieurs mois… voire plusieurs années !

Robert Wardhaugh en pleine campagneCrédit photo : Guiness World Records

C’est le cas de cette campagne qui a battu tous les records. Elle a débuté le 25 avril 1982, organisée par deux adolescents originaires de Saskatchewan, au Canada. Jeff Golding incarnait le personnage principal de la quête tandis que son ami Robert Wardhaugh était le maître du jeu.

Une campagne de 43 ans

Les deux amis se sont beaucoup investis dans cette campagne. Au fil du temps, Robert Wardhaugh a aménagé le sous-sol de sa maison pour le consacrer uniquement à “Donjons et Dragons”. Il a également créé ses propres décors, cartes de jeu et maquettes.

Robert Wardhaugh en pleine campagneCrédit photo : Guiness World Records

Au cours des mois qui ont suivi, de nouveaux joueurs ont rejoint la campagne. La communauté autour du jeu s’est agrandie et aujourd’hui, 43 ans plus tard, la campagne est toujours en cours. Robert Wardhaugh est toujours maître du jeu et combine cette passion avec son travail de professeur d’histoire à l’université.

500 personnages ont rejoint la campagne au cours des 40 dernières années. Généralement, Robert Wardhaugh organise deux ou trois sessions de jeu par semaine. Avec 43 ans de jeu ininterrompu à son actif, Robert Wardhaugh a créé la plus longue campagne “Donjons et Dragons” au monde, selon un record officialisé par le Guinness World Records.

Pour que l’histoire reste crédible autant de temps, Robert Wardhaugh a fait quelques changements dans la partie. De nouveaux personnages sont apparus tandis que d’autres ont été supprimés et certains objets ont été transmis de génération en génération entre les personnages. Cette campagne, qui passionne plus de 500 personnes, risque de ne pas s’arrêter là.

Source : Guinness World Records
