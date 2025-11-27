Jammie Booker, la « femme la plus forte du monde » se voit retirer son titre car elle serait... née homme

Accusée d'être née homme, la « femme la plus forte du monde » s'est vue retirer son titre. Précisions.

En pleine guerre larvée entre l'administration Trump et les personnes transgenres, l'affaire fait grand bruit aux États-Unis.

Jammie Booker, lauréate du concours de la « femme la plus forte du monde », a été déchue de son titre par les organisateurs de la compétition, qui l’accusent d’être... née homme.

Selon le New York Post, ces accusations reposeraient sur une vidéo dans laquelle l'athlète américaine, âgée de 29 ans, aurait, elle-même, avoué sa transidentité.

Crédit photo : DR

La « femme la plus forte du monde » serait... un homme

L'organisation des « Official Strongman Games » a donc décidé de retirer la médaille d'or que Jamie Booker avait pourtant remportée lors de ce championnat organisé à Arlington au Texas, du 20 au 23 novembre dernier.

« Nous avons mené une enquête » et « il semble qu’un athlète biologiquement masculin et qui s’identifie désormais comme une femme ait participé à la compétition », ont ainsi déclaré les organisateurs dans un communiqué, publié le 25 novembre, sans jamais nommer Jamie Booker.

« Tous les points et classements des athlètes seront modifiés en conséquence afin de garantir que les places légitimes soient attribuées à chacune des athlètes », ont-ils par ailleurs précisé, en rappelant que les personnes nées de sexe masculin ne pouvaient concourir.

Dans son communiqué, l’organisation a également ajouté qu'elle n'avait pas réussi à joindre Jammie Booker.

Crédit photo : DR

Cet événement inattendu a eu pour principale conséquence l'attribution du titre de « femme la plus forte du monde » à l’athlète britannique Andrea Thompson (photo ci-dessous), classée deuxième le jour de la compétition.

En réagissant à cette victoire, cette dernière, âgée de 43 ans, a déclaré qu’elle avait été « éclipsée par le scandale et la malhonnêteté ». Selon elle, sa victoire est une manière de « protéger le sport féminin ».

Crédit photo : DR

Jammie Booker - qui ne s'est pour l'instant pas exprimé sur le sujet - n'a ni démenti ni confirmé l'information selon laquelle elle serait née homme. Si l'on en croit certaines rumeurs, l'athlète aurait avoué être une « femme trans » ayant subi des « violences », dans une vidéo.

Mais celle-ci n'a jamais pu être vérifiée...