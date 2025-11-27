Jammie Booker, la « femme la plus forte du monde » se voit retirer son titre car elle serait... née homme

Par |

L'athlète Jammie Booker, déchue de son titre de « femme la plus forte du monde »

Accusée d'être née homme, la « femme la plus forte du monde » s'est vue retirer son titre. Précisions.

En pleine guerre larvée entre l'administration Trump et les personnes transgenres, l'affaire fait grand bruit aux États-Unis.

Jammie Booker, lauréate du concours de la « femme la plus forte du monde », a été déchue de son titre par les organisateurs de la compétition, qui l’accusent d’être... née homme. 

Selon le New York Post, ces accusations reposeraient sur une vidéo dans laquelle l'athlète américaine, âgée de 29 ans, aurait, elle-même, avoué sa transidentité. 

L'athlète Jammie Booker, déchue de son titre de « femme la plus forte du monde »Crédit photo : DR

La « femme la plus forte du monde » serait... un homme

L'organisation des « Official Strongman Games » a donc décidé de retirer la médaille d'or que Jamie Booker avait pourtant remportée lors de ce championnat organisé à Arlington au Texas, du 20 au 23 novembre dernier.

« Nous avons mené une enquête » et « il semble qu’un athlète biologiquement masculin et qui s’identifie désormais comme une femme ait participé à la compétition », ont ainsi déclaré les organisateurs dans un communiqué, publié le 25 novembre, sans jamais nommer Jamie Booker.

« Tous les points et classements des athlètes seront modifiés en conséquence afin de garantir que les places légitimes soient attribuées à chacune des athlètes », ont-ils par ailleurs précisé, en rappelant que les personnes nées de sexe masculin ne pouvaient concourir.

Dans son communiqué, l’organisation a également ajouté qu'elle n'avait pas réussi à joindre Jammie Booker.

L'athlète Jammie Booker, déchue de son titre de « femme la plus forte du monde »Crédit photo : DR

Cet événement inattendu a eu pour principale conséquence l'attribution du titre de « femme la plus forte du monde »  à l’athlète britannique Andrea Thompson (photo ci-dessous), classée deuxième le jour de la compétition.

En réagissant à cette victoire, cette dernière, âgée de 43 ans, a déclaré qu’elle avait été « éclipsée par le scandale et la malhonnêteté ». Selon elle, sa victoire est une manière de « protéger le sport féminin ».

Andrea Thompson, détentrice du titre de « femme la plus forte du monde » Crédit photo : DR

Jammie Booker - qui ne s'est pour l'instant pas exprimé sur le sujet - n'a ni démenti ni confirmé l'information selon laquelle elle serait née homme. Si l'on en croit certaines rumeurs, l'athlète aurait avoué être une « femme trans » ayant subi des « violences », dans une vidéo.

Mais celle-ci n'a jamais pu être vérifiée...

Suivez nous sur Google News
Record Transgenre

author-avatar

Au sujet de l'auteur :

Évoluant dans la presse web depuis l’époque où celle-ci n’en était encore qu’à ses balbutiements, Mathieu est un journaliste autodidacte et l’un de nos principaux rédacteurs. Naviguant entre les news généralistes et les contenus plus décalés, sa plume s’efforce d’innover dans la forme sans jamais sacrifier le fond. Au-delà de l’actualité, son travail s’intéresse autant à l’histoire qu’aux questions environnementales et témoigne d’une certaine sensibilité à la cause animale.

À lire aussi
Robert Wardhaugh
La plus longue partie de « Donjons et Dragons » vient d'entrer au Guinness des records, elle dure depuis... 43 ans
Tyler Robinson et Charlie Kirk
Assassinat de Charlie Kirk : le suspect était en couple avec une personne transgenre, s'agit-il du mobile ?
Les streamers du ZEvent
ZEvent 2025 : le marathon caritatif bat son propre record et récolte plus de 16 millions d’euros de dons pour des associations
Ciara Watkin, femme transgenre condamnée pour avoir caché sa transidentité à un homme qu'elle fréquentait
Une femme trans couche avec un homme en lui cachant son identité de genre, elle est condamnée par la justice
Le bébé prénommé Matej
République tchèque : elle accouche du bébé le plus gros du pays, son poids choque le monde entier