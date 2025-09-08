ZEvent : le marathon caritatif bat son propre record et récolte plus de 16 millions d'euros de dons pour des associations

Le ZEvent s’est déroulé ce week-end, l’occasion pour une cinquantaine de streamers de récolter de l’argent au profit de plusieurs associations dans le domaine de la santé. Cette année, l’événement a battu son propre record et a récolté plus de 16 millions d’euros.

Le ZEvent est un marathon caritatif organisé par des streamers dans le but de récolter des dons pour des associations. L’année dernière, plus de 10 millions d’euros ont été reversés à cinq associations luttant contre la précarité. Cet événement a été créé par le streamer ZeratoR et son acolyte Alexandre Dachary, connu sous le nom de Dach.

La neuvième édition du ZEvent s’est déroulée du vendredi 5 au dimanche 7 septembre, comme le relaie BFMTV. Pour l’occasion, une cinquantaine de streamers était réunie au Zénith de Montpellier afin de récolter des dons pour huit associations : La Ligue contre le cancer, l’Association française des aidants, Le Rire Médecins, Nightline, Helebor, Sourire à la Vie, L’Envol et Sparadrap.

C'est la fin de ce #ZEVENT2025 exceptionnel sur tous les points. 💚

Vous êtes exceptionnels ! 💚 pic.twitter.com/x9J8lixvvo — ZEVENT (@ZEVENTFR) September 7, 2025

Un record battu

L’événement a été lancé vendredi à 18h et pendant 50 heures, les créateurs de contenu se sont relayés pour mobiliser leur communauté. Déguisements, ring de boxe, recettes de cuisine en ligne, karaokés, jeux vidéo, quiz, défis en tout genre… De nombreuses animations ont eu lieu tout le week-end. Selon Le Monde, cette année, les créateurs de contenu étaient rejoints par 250 streamers en ligne.

Le ZEvent est le plus important événement caritatif en ligne de France, et pour cause : cette année, le ZEvent a une nouvelle fois battu son record puisque 16 179 096 euros ont été récoltés. La cagnotte la plus élevée a été celle de Samuel Etienne, qui promettait de se faire tatouer en direct s'il récoltait 500 000 euros, ce qu'il a fait. Pour le moment, les montants des plus gros dons individuels n'ont pas encore été dévoilés.

L’argent sera intégralement reversé aux associations qui vont se partager cette très belle somme: