Les jeunes femmes ont deux fois plus de partenaires qu'il y a 20 ans, selon une étude

D’après une étude publiée par l’Ined, les habitudes sexuelles des femmes et des hommes, ont bien évoluées en 2025. Explications.

Comment les jeunes font-ils l’amour ? L’Institut National d’Études Démographiques s’est penché sur la question. Dans une étude publiée ce 20 mars 2025, on apprend notamment que les habitudes des Français, âgés de 18 à 29 ans, en termes de sexualité, ont changé.

Selon l’enquête, présentée dans le livre La sexualité qui vient, de la chercheuse Marie Bergström, les jeunes adultes vivent désormais de nouveaux types de relations intimes. Cette étude a été menée auprès de 10 000 jeunes adultes de 18 à 29 ans.



Crédit : IStock

Dans son livre, Marie Bergström nous montre aussi comment le numérique, le mouvement #MeToo et la complexification des parcours ont profondément changé la vie affective et sexuelle. Parmi les éléments de l’enquête à retenir ? Le nombre de partenaires chez les femmes a bondi : il est passé de 4 partenaires en 2006 à 8 en 2025. L’étude indique que 20% des femmes interrogées ont eu plus de 10 rapports dans leur vie.

Du côté des hommes, même constat : le nombre de partenaires moyen est passé de 8 à 12. Malgré cette hausse des partenaires, l’étude indique que la jeune génération prend son temps en termes de sexualité : à 18 ans, ils sont encore 19% à n'avoir encore jamais connu ne serait-ce qu’un baiser avec la langue.



Crédit : IStock

Dans son livre, la chercheuse met notamment en avant des anecdotes de la part de jeunes femmes et hommes. Ainsi, une étudiante de 19 ans raconte :

“j'étais en soirée, j'ai rencontré un garçon et on s'était super bien entendus. On a fini à la maison, ça s'est super bien passé, mais après, on ne s'est plus jamais revus et on ne s'est plus jamais reparlés (...) Je me suis dit, peut-être que c'est bien comme ça. Parfois, les relations, c'est vraiment juste dans le moment, et je trouve ça bien d'apprendre à cultiver ça de façon libre et inconditionnelle”.