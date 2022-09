Les 6 conseils essentiels pour une vie de couple épanouie

La vie de couple n’est pas toujours un long fleuve tranquille. Voici donc nos conseils pour faire de votre histoire, un véritable conte de fées.

Pas toujours évident de mener une vie de couple épanouie sur tous les plans. Pour mettre toutes les chances de votre côté et entretenir une relation équilibrée et remplie de bonheur, il y a quelques conseils à suivre au quotidien, en duo.



1/ Communiquer

Avant toute chose, il est primordial de bien communiquer dans sa relation de couple. Un sentiment, un doute, un questionnement, une envie ? Discutez-en avec votre partenaire. Une relation de couple doit être construite sur des bases saines. Établissez ensemble vos limites, vos désirs et n’oubliez pas de parler.

2/ Être épanouis sexuellement

Une vie sexuelle épanouie en couple est l'une des raisons du succès d’une histoire. Faites-vous confiance, autorisez-vous des nouvelles expériences, osez être vous-même sous la couette et cela fera des étincelles. Et pour mettre un peu de piment à votre vie sexuelle et assouvir vos fantasmes, pourquoi ne pas utiliser des jouets, comme des sextoys ou encore des accessoires sexy, tels que des menottes ou des dés pour les préliminaires ? Le site Lovehoney spécialisé dans le bonheur sexuel propose des sextoys uniques et innovants ainsi que des accessoires variés pour s’amuser au lit.

3/ S’offrir des moments à deux

Pour maintenir une bonne relation de couple, il est conseillé de s’offrir des instants uniquement à deux, comme une sortie au restaurant, au cinéma, en vacances ou même un dîner romantique à la maison. De quoi maintenir la flamme allumée.



4/ S’autoriser des moments solo

Pour aimer en couple, il faut avant tout s’aimer soi-même. Il est donc important de s’autoriser des moments en solo, rien que pour vous. Faire des choses sans son partenaire est aussi un moyen pour créer le manque et maintenir la flamme. Comment ? Cela passe par une sortie entre ami.e.s, ou encore l’acquisition d’un nouveau sextoy pour du plaisir en solo. L'épanouissement sexuel en couple, passe aussi par la masturbation en solitaire.

5/ S’écouter

Il est bien beau de communiquer, mais pour qu’une relation fonctionne sur de bonnes bases, il est également primordial de s’écouter. En comprenant les attentes et les envies de votre partenaire, vous pourrez plus facilement faire fonctionner votre relation.

6/ Faire plaisir à son partenaire

Pensez également à faire plaisir à votre partenaire régulièrement. Comment ? En organisant par exemple des petites surprises, en ayant des attentions particulières ou tout simplement en passant du temps à deux. À vous de jouer !



