Il filme sa femme en plein adultère avec son amant grâce à un robot aspirateur... mais la justice le condamne à 5 mois de prison

A Taïwan, un homme a découvert l’infidélité de sa femme grâce à un robot aspirateur équipé d’une caméra. Une pratique jugée illégale qui lui a valu cinq mois de prison pour “violation de vie privée”.

C’est une drôle d’histoire au dénouement assez inattendu qui prend ses racines en septembre 2023. À Taïwan, un homme découvre une brosse à dents inconnue dans la maison de vacances qu’il partage avec son épouse.

Marié depuis 2021, le couple vit chez les parents du mari mais se rend régulièrement dans cette résidence secondaire. Intrigué, le Taïwanais consulte les images de vidéosurveillance du parking et découvre alors qu’un homme a plusieurs fois accompagné son épouse jusqu’au domicile.

Ainsi, soupçonnant sa femme d’adultère, il décide de la surveiller à distance. Depuis une application sur son téléphone, il parvient à activer le robot aspirateur de la maison afin d’utiliser sa fonction audio mais aussi sa caméra. L’homme découvre alors son épouse avec son amant et enregistre les images, sur lesquelles elle apparaît notamment dévêtue.

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Elle contre-attaque en justice et envoie son ex-mari en prison

La vidéo lui permet de confirmer ses soupçons et une procédure de divorce est engagée. Le mari réclame alors 2 millions de dollars taïwanais, soit plus de 50 000 euros, à son épouse. La justice civile reconnaît son infidélité et considère que sa relation "avait dépassé le cadre de l’amitié". Elle condamne finalement la femme à verser 500 000 dollars taïwanais à son mari, soit environ 13 000 euros.

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Cependant, l’affaire prend une autre tournure quand l’épouse infidèle porte plainte contre son mari pour l’avoir enregistré sans son consentement. Les signaux lumineux, qui indiquent que l'appareil enregistre, ont été jugés comme "trop faibles" pour que la femme ait pu être avertie. Reconnaissant la “violation de la vie privée”, la justice condamne alors le mari trompée à une peine de cinq mois de prison.