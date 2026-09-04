Il filme sa femme en plein adultère avec son amant grâce à un robot aspirateur... mais la justice le condamne à 5 mois de prison

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Un robot aspirateur révèle une infidélité

A Taïwan, un homme a découvert l’infidélité de sa femme grâce à un robot aspirateur équipé d’une caméra. Une pratique jugée illégale qui lui a valu cinq mois de prison pour “violation de vie privée”.

C’est une drôle d’histoire au dénouement assez inattendu qui prend ses racines en septembre 2023. À Taïwan, un homme découvre une brosse à dents inconnue dans la maison de vacances qu’il partage avec son épouse.

Marié depuis 2021, le couple vit chez les parents du mari mais se rend régulièrement dans cette résidence secondaire. Intrigué, le Taïwanais consulte les images de vidéosurveillance du parking et découvre alors qu’un homme a plusieurs fois accompagné son épouse jusqu’au domicile.

Ainsi, soupçonnant sa femme d’adultère, il décide de la surveiller à distance. Depuis une application sur son téléphone, il parvient à activer le robot aspirateur de la maison afin d’utiliser sa fonction audio mais aussi sa caméra. L’homme découvre alors son épouse avec son amant et enregistre les images, sur lesquelles elle apparaît notamment dévêtue.

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Un robot aspirateurCrédit photo : iStock

Elle contre-attaque en justice et envoie son ex-mari en prison

La vidéo lui permet de confirmer ses soupçons et une procédure de divorce est engagée. Le mari réclame alors 2 millions de dollars taïwanais, soit plus de 50 000 euros, à son épouse. La justice civile reconnaît son infidélité et considère que sa relation "avait dépassé le cadre de l’amitié". Elle condamne finalement la femme à verser 500 000 dollars taïwanais à son mari, soit environ 13 000 euros.

La justiceCrédit photo : iStock

Cependant, l’affaire prend une autre tournure quand l’épouse infidèle porte plainte contre son mari pour l’avoir enregistré sans son consentement. Les signaux lumineux, qui indiquent que l'appareil enregistre, ont été jugés comme "trop faibles" pour que la femme ait pu être avertie. Reconnaissant la “violation de la vie privée”, la justice condamne alors le mari trompée à une peine de cinq mois de prison.

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Jérémy Birien

Au sujet de l'auteur :

Journaliste et expert des médias digitaux avec plus de 15 ans d'expérience, Jeremy Birien collabore avec la rédaction de Demotivateur depuis plus de 10 ans. Diplômé de l'ISFJ avec un Master en Journalisme (Bac +5), il a forgé son expertise au sein de médias leaders tels que Melty et Jellysmack. Spécialiste des nouveaux formats d’information et ambassadeur voyage, il apporte son regard acéré et sa rigueur éditoriale pour décrypter l'actualité, les tendances de société et l'évasion. Son parcours académique et sa maîtrise historique de la ligne éditoriale de Demotivateur.

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