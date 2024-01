Disparus après un crash, les survivants d'un vol commettent l'impensable pour rester en vie

Ce jeudi 4 janvier, Netflix proposera le film “Le Cercle des Neiges” dans son catalogue, inspiré de l’histoire vraie de rugbymen uruguayens qui ont dû recourir au cannibalisme suite à un crash d’avion dans les années 70 !

C’est une histoire qui avait fait les gros titres dans les années 70 ! Le 13 octobre 1972, un avion, un Fairchild FH-227 de la Force aérienne uruguayenne, transportant une équipe de rugby uruguayenne, de Montevideo (Uruguay) à Santiago (Chili), disparaît des radars. Il s’était, en réalité, écrasé dans la cordillère des Andes, en Argentine !

Sur les 45 passagers que comptent l’avion, 31 survivent au crash dont plusieurs joueurs, membres d’équipage et dirigeants du club de rugby. Certains sont très gravement blessés et meurent quelques jours plus tard. D’autres finissent par être emportés par une avalanche.

Durant deux longs mois, les survivants luttent contre un environnement hostile et des conditions climatiques éprouvantes entre le froid, les avalanches, la faim et la fatigue. Isolés à 3600 mètres d’altitude, ils tentent de rester en vie par tous les moyens alors qu’ils apprennent par radio que les recherches pour les retrouver ont été abandonnées.

Au bout de quelques jours, la nourriture se raréfie. Vient alors l’instinct de survie qui amène les rescapés à se nourrir sur les cadavres, parfaitement conservés par la neige. L’un des survivants, Pedro Algorta, se confiera auprès de Vice en 2016 sur ce moment où ils sont passés à l’acte, en parlant d’un acte collectif : “Personne n’a débarqué en disant ‘Hey les mecs, je sais quoi faire !’ C’était une décision irrationnelle, dictée par nos estomacs. Nous avons cédé, comme n’importe qui l’aurait fait. Un petit groupe a rassemblé les cadavres, et nous avons commencé à découper des morceaux de chair avec un bout de verre”.

Sur le moment, la survie prévaut coûte que coûte, sans problème de conscience ou d’éthique, à raison : “Après l’avoir fait, nous n’avons pas du tout réalisé que nous étions en train de faire éclater un tabou. Nous n’avions pas de point de vue éthique sur la question, nous voulions simplement survivre en milieu hostile”.

Les rescapés retrouvés 72 jours après le crash de leur avion

Après avoir succombé au besoin primaire de se nourrir de chair humaine, deux des rescapés, Fernando et Roberto, joueurs de l’équipe de Montevideo âgés de 19 ans, décident de partir en expédition pour trouver de l’aide.

Une expédition longue de 10 jours de marche sous la neige, au bout de laquelle ils rencontrent un paysan, qui alerte immédiatement les autorités. Quelques jours plus tard, les secours localisent enfin la carcasse de l’appareil et les survivants qui ne sont plus que 16, 72 jours après le crash.

La fin d’un long calvaire pour les survivants dont le recours au cannibalisme a été la source d’une controverse, notamment auprès de l’Église catholique qui finira par les absoudre. De cette histoire naîtront deux adaptations cinématographiques : “Survivre” de René Cardona, sorti en 1976, et “Les Survivants” de Frank Marshall, sorti en 1993.

Alors que propose cette nouvelle adaptation sur Netflix, réalisée par J.A. Bayona ? “Le Cercle des Neiges”, qui représentera l’Espagne à la cérémonie des Oscars, relate l’histoire dans son ensemble. C’est-à-dire qu’elle ne se focalise pas seulement sur les rescapés qui ont eu recours au cannibalisme, mais également aux autres survivants du crash qui mourront les jours suivants.

Dans ce film, ces rescapés qui ont servi de nourriture aux autres ont le droit à une histoire. Leurs noms sont évoqués, leurs histoire personnelle également, afin de donner la parole à leur famille : “Nous avons eu tendance à nous concentrer sur les survivants parce que ce qu’ils avaient accompli était si énorme, si épique, que les 29 autres ont été laissés dans l’ombre”, confie le réalisateur.

"Le Cercle des Neiges" sera à découvrir sur Netflix à partir du 4 janvier 2024 !