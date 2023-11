Le plus vieux vin du monde, le défi fou de ces vignerons français

C'est un défi surprenant que se sont lancé trois vignerons installés en Gironde. Arriveront-ils à mettre au point un vin rouge qui pourra vieillir durant plus de 200 ans tout en se bonifiant avec le temps ?

Ces trois vignerons ne manquent pas d'imagination

Les vignerons Bardet père et fils, Philippe, Paul-Arthur et Thibault, produisent des Saint-Émilions Grands Crus à Vignonet, près de Bordeaux. Imaginatifs et attirés par les challenges, ils ont d'ores et déjà surpris les amateurs de bons vins en proposant des crus uniques. Avec les vins Le Seigneur des Anneaux et Peaky Blinders, ils ont apporté du renouveau dans la profession.

Aujourd'hui, ils souhaitent aller encore plus loin en s'attaquant à un record du monde.

Leur objectif : mettre au point un vin immortel

Cette idée est née lorsque Thibault Bardet a découvert l'"Elixir d'or", une chasse au trésor sur le thème de l'immortalité du vin. Vivement intéressé par ce concept, le vigneron a contacté l'organisateur pour en savoir plus. Et celui-ci lui a demandé si lui et son père étaient capables de produire un vin qui pourrait vieillir pendant plus d'un siècle.

C'est ainsi que les trois vignerons se sont lancés dans ce projet fou : mettre au point un vin immortel. Car tous trois semblent bien décidés à entrer dans le Guinness des records. Leur objectif : battre le record du plus vieux vin du monde bien conservé. C'est un vin jaune d'Arbois qui le détient actuellement. Daté de 1774, il est âgé de plus de deux siècles.

Crédit photo : iStock

Comment vont-ils s'y prendre ?

Alors, comment s'y prend-t-on pour mettre au point un vin rouge qui promette une aussi longue conservation ? D'après Philippe Bardet, il convient de "respecter le triptyque alcool, acidité et tanins". Ainsi, père et fils vont s'appliquer à chercher un maximum de tanins et d'acidité tout en contrôlant le caractère astringent et l'aspect piquant de la recette.

Cela tombe bien, grâce à une exploitation ne faisant appel à aucun pesticide, insecticide ni fertilisant, les vins issus du vignoble Bardet garantissent d'importantes teneurs en tanins et acidité. Ainsi, ils vieillissent très bien.

D'après les vignerons Bardet, cette année 2023 est idéale pour se lancer dans la production d'un vin immortel. Pourquoi ? Parce que les températures ont été particulièrement élevées tout au long du mois de septembre. Philippe Bardet a d'ailleurs précisé aux journalistes venus l'interroger qu'un Saint-Émilion Grand Cru de 1961 a révélé une très belle longévité alors que cette année-là, les températures avaient battu des records en septembre.

Pour éviter que le vin ne s'oxyde au fil des années, le vigneron prévoit une conservation dans des bouteilles bien différentes des autres. Il s'agira de magnums, des contenants de 1.5 L. Quant aux bouchons, ils seront faits de liège naturel et protégés avec de la cire. C'est ainsi que s'y prenaient les vignerons il y a très longtemps, lorsque l'on ignorait que les sulfites agissaient comme des conservateurs.

Enfin, comme tous les autres, ce vin très spécial devra être conservé à une température stable pour préserver toute sa qualité et ses saveurs.

Pas question d'attendre deux siècles pour proposer ce vin à la dégustation !

Ce vin, destiné à battre le record du plus vieux vin du monde, sera tout de même goûté avant deux siècles. En effet, ces vignerons ambitieux comptent bien le déguster. Et ce qu'ils espèrent dans un premier temps, c'est qu'il soit reconnu comme un bon vin dans trois décennies. Ce sera déjà une belle victoire pour ces trois passionnés.