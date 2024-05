Le champion du monde de Monopoly donne son astuce miracle pour être sûr de gagner la partie

Champion du monde de Monopoly en 2015, Nicolo Falcone a dévoilé ses astuces imparables afin de se donner toutes les chances de remporter la partie.

Jeu de société mythique, le Monopoly est également une source potentielle de conflits à travers des parties endiablées que se livrent généralement les joueurs. Mais saviez-vous qu’il existait un championnat du monde de Monopoly ?

Vainqueur de l’édition en 2015, Nicolo Falcone est un maître du jeu et a partagé ses astuces pour gagner une partie.Interviewé par The Guardian, il explique que les joueurs professionnels connaissent toutes les petites astuces afin de prendre l’avantage et augmenter leurs chances de gagner. Il a donc révélé au grand jour la stratégie ultime pour être un potentiel vainqueur : “Les gens demandent souvent des conseils et je leur dis d’acheter trois maisons sur chaque propriété lorsqu’ils possèdent un ensemble complet. De la plus prison est votre ennemie au début du jeu, mais votre meilleure amie vers la fin”.

Crédit photo : iStock

Connaître les règles sur le bout des doigts

En effet, si vous avez le malheur de tomber sur la case prison en début de partie, vous prenez le risque de voir les terrains être achetés par vos adversaires. En revanche, en fin de partie, la case prison se transforme en cage dorée : “D’ici là, si vous allez en prison, restez-y aussi longtemps que possible car vous pouvez collecter de l’argent sur vos propriétés mais vous ne faites pas le tour du plateau en payant d’autres joueurs”.

Au-delà de cette stratégie, Nicolo Falcone recommande aux joueurs de connaître parfaitement toutes les règles du Monopoly. En effet, selon, la plupart des joueurs ne lisent pas correctement les règles pour en tirer profit du mieux possible : “Cela vous aidera à gagner. Par exemple, vous pouvez acheter et construire des maisons à tout moment entre les tours des autres, pas seulement lorsque c’est votre tour”.

Une règle parfois méconnue et qui change pourtant tout dans votre stratégie de partie. Désormais, vous avez toutes les astuces en main pour investir intelligemment sur le plateau et empocher les biftons de vos adversaires.