Monopoly va sortir une édition spéciale Barbie avec des nouvelles règles et un jeu tout rose

Vous aimez Barbie et vous aimez le Monopoly ? Cela tombe bien, le célèbre jeu de société s’apprête à sortir une édition entièrement consacrée à la poupée, faite de rose.

Depuis sa sortie dans les salles de cinéma françaises le 19 juillet dernier, puis dans le monde deux jours plus tard, Barbie cartonne au box-office international. Vingt jours d’exploitation seulement et voilà déjà le film porté par Margot Robbie milliardaire.

Grâce à cette popularité, les produits dérivés en tout genre se sont multipliés, profitant dans le même temps de ce succès mondial. Après Xbox et ses consoles et manettes roses à l'effigie de Barbie, c’est au tour du jeu Monopoly de changer son design.

L’univers Barbie s’invite dans le Monopoly

Crédit photo : Monopoly

L’édition Monopoly Barbie respecte à la lettre l’univers de la poupée Mattel. La boîte, le plateau de jeu et les personnages sont roses. Ces personnages représentent des figures propres à Barbie, comme un petit chien, un bateau, un roller, une décapotable et un escarpin en plus du buste de la poupée.

Pour cette édition spéciale, Monopoly a quelque peu changé ses règles. Si le principe est toujours d’acquérir le plus de rues possible tout en ruinant ses adversaires, il est désormais possible d’acheter un « avion de rêve », une « carrière de rêve » ou encore une « garde-robe de rêve grâce » aux cartes « Be Anything », « Tu peux être tout ce que tu veux ».

Cette édition Monopoly Barbie fera à coup sûr la joie de beaucoup de joueurs et joueuses fans du film et de la poupée. Mais il faudra patienter un peu avant de pouvoir plonger dans l'univers de Barbieland. Le jeu Barbie ne sera pas disponible avant novembre prochain. Pour vous offrir cette édition, il faudra débourser la somme de 34,99 euros.

