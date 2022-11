Le Corpus Museum, un musée géant pour découvrir l'intérieur du corps humain

Rien de tel que des animations ludiques pour apprendre le corps humain et en découvrir plus sur cette machine incroyable. C’est ce que propose un musée, au Pays-Bas, pour petits et grands. Amusement garanti.

Crédit : Corpus Museum

À voir aussi

Le Corpus Museum est le premier du genre dans le monde de la biologie humaine. Il permet aux visiteurs de découvrir l’intérieur du corps humain via des décors plus grands et vrais que nature.

Le spectacle et la visite commencent dès l’entrée. Le musée possède en effet la forme d’un être humain assis et d’une hauteur de 35 mètres. En pénétrant dans le musée, vous pénétrez aussi dans le corps humain afin d’y explorer ses nombreuses fonctionnalités.

Découvrir le corps humain sous toutes ses coutures à 35 km d'Amsterdam

Sur les sept étages que compte le Corpus Museum, les visiteurs arpentent le corps humain en passant par le cerveau, la bouche, les reins, le tout en observant le cheminement des vaisseaux sanguins.

Plusieurs activités ludiques permettent aux visiteurs d’en apprendre plus sur le reflux gastrique, l’éternuement, la digestion, les neurones… de façon simple et accessible.

Crédit : Corpus Museum

Une idée originale pour mieux comprendre son corps et apprendre en s’amusant. Si vous souhaitez vous y rendre, le Corpus Museum se trouve à Oegstgeest, à 35 kilomètres dans le sud-ouest d'Amsterdam.

Corpus Museum

Crédit : Corpus Museum

Crédit : Corpus Museum

Crédit : Corpus Museum

Crédit : Corpus Museum

Crédit : Corpus Museum