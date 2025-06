Le plus gros avion du monde arrive bientôt en France, il est 12x plus grand qu'un Boeing 747 !

La maquette du plus gros avion du monde sera bientôt présentée lors du salon international de l’aéronautique du Bourget. L’occasion de découvrir un appareil hors norme.

Le secteur de l'aviation est en plein développement. Alors qu'il pourrait être possible de voyager debout en avion, un nouvel appareil créé par l’entreprise américaine Radia pourrait bientôt battre des records.

Cette société envisage de construire l’avion-cargo le plus gros au monde. Baptisé WindRunner, cet appareil ferait 7 700 mètres cubes et aurait une capacité de chargement douze fois supérieure à celle d’un Boeing 747. Il pourrait transporter jusqu’à 80 tonnes.

Cet avion hors norme mesurerait 108 mètres de long et 24 mètres de haut. Ses ailes auraient une envergure de 100 mètres de long. Il s’agirait donc du plus gros avion jamais construit en volume.

Crédit photo : Radia

Un avion exposé en France

Cet avion aurait plusieurs utilités. Il pourrait notamment transporter des pales d’éoliennes afin de créer des éoliennes plus performantes et serait capable d’atterrir sur des pistes non goudronnées de 1 800 mètres de long, pour être au plus près des parcs éoliens. Selon Air Journal, cet avion pourrait aussi être utilisé pour mener des opérations dans le secteur de l’énergie renouvelable, de la défense, de l’aérospatial et de l’aide humanitaire.

Crédit photo : Radia

La maquette de cet avion impressionnant sera exposée au 55ème salon international de l’aéronautique du Bourget, qui aura lieu du 16 au 22 juin prochain. En créant cet appareil, l’entreprise Radia a signé plusieurs partenariats avec des groupes en Italie et en Espagne. Des discussions sont également en cours en France et en Allemagne.

“La France est un marché clé pour l’avenir de Radia - non seulement en tant que pôle d’excellence aérospatiale, mais aussi comme partenaire stratégique dans les domaines de l’innovation énergétique et de défense. Nous avons hâte de construire des relations industrielles durables ici et dans toute la région”, a déclaré Mark Lemke, vice-présent de la Supply Chain chez Radia, à 01Net.

Crédit photo : Radia

Face à ce moyen de transport colossal, une question se pose : qu’en est-il du bilan carbone d’un tel avion ? Sur ce point, l’entreprise américaine se veut rassurante en affirmant qu’elle fera tout pour minimiser son impact environnemental, notamment en utilisant des carburants alternatifs et en réduisant les infrastructures au sol afin de limiter considérablement les émissions de CO2.