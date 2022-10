Le plus gros potiron de France est comestible et pèse... 928 kg

Lors du concours national des fruits et légumes géants, un maraîcher de la Sarthe a remporté le premier prix grâce à son potiron de 928 kg.

L’automne est là et le temps est idéal pour manger des aliments de saison et faire le plein de citrouilles, courges et potirons. Pour l’occasion, le concours national des fruits et légumes géants a eu lieu début octobre à La Roche-sur-Yon, où l’on a trouvé le plus gros potiron de France.

Crédit photo : Les tomates de Spay, Mehdi Daho

Ce potiron a été cultivé dans la Sarthe par le maraîcher Mehdi Daho et pèse… 928 kg ! Son poids est équivalent à celui d’une Fiat 500 et a été cultivé par le maraîcher bio, habitué à faire pousser des fruits et légumes gigantesques.

Un potiron de 928 kg

Il s’agit d’un véritable exploit pour Mehdi Daho qui a remporté le concours dans la catégorie des potirons avec sa cucurbitacée. En plus d’être énorme, le potiron est parfaitement comestible.

« Ce potiron a été élu le plus beau de France grâce à sa couleur, sa peau… Cette année, sa peau n’était pas granuleuse, il était parfait. J’ai pris le temps de bien le lustrer », a déclaré avec fierté Mehdi Daho.

Crédit photo : Les tomates de Spay, Mehdi Daho

Ce n’est pas la première fois que le maraîcher fait des exploits avec des fruits et légumes géants. En 2021, Mehdi Daho a également remporté le concours puisqu’il a réussi à faire pousser une courge de 984 kg. Dans son potager, il a également fait pousser un oignon de 4,7 kg, un panais de 4,4 kg, une carotte longue de 3,39 mètres, un céleri de 16 kg ou encore un melon de 18 kg.

Pour faire pousser ses légumes, le maraîcher n’utilise aucun produit toxique. Ses cultures sont entièrement biologiques et Mehdi n’utilise que des produits organiques pour alimenter son potager, comme du compost ou du purin.

« Tout l’art consiste à guider les tiges sans qu’elles cassent, à désherber manuellement au milieu d’une forêt de pédoncules et à maintenir le PH du semis », a expliqué Mehdi Daho.

Battre le record du monde du plus gros potiron

Par la suite, Mehdi Daho ne compte pas s’arrêter là puisqu’il aimerait un jour avoir un potiron d’au moins une tonne. Pour maximiser ses chances, le maraîcher achète des graines spéciales, qui offrent de grosses variétés. Un jour, Mehdi espère battre le record du monde du plus gros potiron, de 1 226 kg, jusqu’à présent détenu par un Italien.

Crédit photo : Les tomates de Spay, Mehdi Daho

Si vous voulez observer ce potiron gigantesque de 928 kg, vous pouvez vous rendre au parc d’attractions Papéa, au Mans. Jusqu’au 6 novembre, le potiron va être exposé à cet endroit pour Halloween.