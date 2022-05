Long de 721 mètres, le plus long pont suspendu du monde vient d'être inauguré en République tchèque

Le Sky Bridge 721 a été inauguré le 13 mai dernier en République tchèque et revendique son titre de plus longue passerelle suspendue du monde, un record détenu auparavant par un pont situé au Portugal.

Crédit : Sky Bridge 721

À voir aussi

Installé entre deux sommets de la montagne Kralicky Snezník, l’édifice s'étend sur une distance incroyable de 721 mètres et culmine à 95 mètres au-dessus du sol à son point le plus haut. Fabriquée en acier, la construction, qui a nécessité deux ans de travail, pèse 450 tonnes et tient grâce à 6 câbles porteurs et environ 60 cordes permettant de tenir la passerelle, large de 120 cm. La station de Dolní Morava coordonne l'accès et les visites pour celles et ceux qui souhaitent tenter l’expérience.

Après deux ans de construction, le plus long skywalk du monde a ouvert ses portes en République tchèque. Baptisé Sky Bridge 721, ce pont suspendu record est situé entre les crêtes de la montagne Kralicky Snezník, il mène du chalet Slaměnka à la colline Chlum. Il offre aux randonneurs des vues à couper le souffle sur la vallée en contrebas et la rivière Mlýnský. Avec ses dimensions, le pont a battu le record du plus long pont suspendu actuel, qui a une longueur de 516 mètres, dans la région d'Arouca, au Portugal.

Crédit : Sky Bridge 721

Un pont à la dimension éducative

En traversant le pont, les visiteurs auront une occasion unique d'en apprendre davantage sur l'histoire de la région grâce à un sentier éducatif appelé « The Bridge of Time » (comprenez « Le Pont du Temps »). Au total, huit panneaux explicatifs et un jeu interactif connecté sont proposés tout au long du parcours de randonnée d’environ une heure. Pour information, ce dernier est à la portée de marcheurs de tous niveaux.

Crédit : Sky Bridge 721

Crédit : Sky Bridge 721

Crédit : Sky Bridge 721

Crédit : Sky Bridge 721

Crédit : Sky Bridge 721

Crédit : Sky Bridge 721

Crédit : Sky Bridge 721