Cette ville italienne met ses politiciens les plus ridicules en cage, pour les plonger dans l'eau lors d'une fête

Cap sur l’Italie où une drôle de fête traditionnelle attire les plus curieux, dans le nord de « la botte »

Il existe, quelque part en Italie, une ville où chaque année est célébrée une fête traditionnelle lors de laquelle des gens sont… enfermés en cage puis plongés dans l’eau pour expier leurs fautes.

À voir aussi

Oui, vous avez bien lu !

Rassurez-vous, rien de bien méchant puisqu’il s’agit davantage de folklore que de torture.

Crédit photo : cultura.trentino.it

Une ville « punit » un politicien et le met en cage avant de le plonger dans l’eau

C’est à Trente, située dans la région des Alpes au nord-est de l’Italie, non loin de la frontière autrichienne, que cette fête traditionnelle a lieu tous les ans au mois de juin.

Baptisée « Tonca », celle-ci est une référence burlesque au châtiment qui était jadis infligé aux blasphémateurs, entre le XIV et le XVIIe siècle.

À cette époque, la personne condamnée était ainsi enfermée dans une cage suspendue depuis le pont San Lorenzo, avant d’être immergée dans les eaux du fleuve Adige qui traverse la ville.

Sa capacité de résistance pouvait éventuellement la sauver mais, généralement, ce supplice se terminait en une noyade cruelle sous les yeux d’une foule vindicative.

Crédit photo : @Benazdia / Capture d'écran / Twitter

Des siècles plus tard, la ville a conservé cet héritage - peu glorieux, soyons francs - pour en faire une fête traditionnelle et placée sous le signe de l’amusement, à l’image du carnaval.

De nos jours, on y condamne non plus les blasphémateurs mais les personnalités locales qui se sont rendues coupables d’actes ridicules ou grotesques dans l’année.

Si la cage est toujours présente, la personne « condamnée », très souvent un politicien - n’est bien sûr plus immergée totalement dans l’eau. Elle fait en effet légèrement trempette sous le regard amusé des habitants, pendant qu’un faux juge détaille la sentence d’un ton moqueur et caricatural.

Récemment, la vidéo (voir ci-dessous) de la condamnation d’un élu local a beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux et on le comprend.