Mars : la photo de cette porte capturée par le rover Curiosity est en train d'enflammer la toile

Et si le rover Curiosity de la NASA avait découvert une preuve de l’existence de vie sur Mars ? C’est en tout cas ce que de nombreux internautes ont pensé en voyant un cliché du paysage martien pris par le robot le 7 mai dernier.

Il faut dire que la photo, capturée par la caméra Mast au niveau d'une formation rocheuse connue sous le nom de « fronton de Greenheugh », a largement de quoi surprendre. En effet, on peut y voir ce qui semble être une porte parfaitement sculptée, comme s’il s’agissait de l’entrée d’une grotte. Il n’en fallait évidemment pas plus pour provoquer un véritable buzz sur la toile, laissant place à toute sorte de théories.

Crédit : NASA/JPL-Caltech/MSSS

Selon les experts, en réalité, cela pourrait être une fracture de cisaillement, c’est-à-dire le résultat d'une tension sur la roche qui finit par se briser, également aidée par un ou plusieurs tremblements de terre. La plus grande secousse enregistrée sur Mars jusqu'à présent s'est produite le 4 mai 2022, et les scientifiques s'efforcent toujours de déterminer l'endroit exact où elle s'est produite ainsi que sa cause.

Crédit : NASA

Crédit : NASA/JPL-Caltech/MSSS

Une porte sur Mars prise en photo

De plus, alors que la formation rocheuse semble être de la taille réelle d’une porte dans notre imagination, il est possible que la cavité observée ne fasse que quelques centimètres de haut dans la réalité, bien qu'il soit difficile d'en être certain à partir de l'image. Vous pouvez voir une version agrandie et colorisée de l'image originale ci-dessous. La forme représentant une porte se trouve vers le haut de l'image composite, un peu à gauche du centre.

Crédit : NASA/JPL-Caltech/MSSS

Fascinant, n’est-ce pas ?