Il fait une erreur lors de sa commande McDonald's et reçoit... 200 nuggets au lieu de 20

Aux États-Unis, un homme a voulu commander une boîte de 20 nuggets chez McDonald’s. Cependant, à cause d’une erreur d’inattention, il a commandé 200 morceaux de poulet et s’est retrouvé avec une montagne de nuggets devant lui.

Commander de la nourriture dans un fast-food est un petit plaisir que de nombreuses personnes s’offrent occasionnellement. Cela permet de manger des produits que l’on aime tout en recevant la nourriture rapidement. C’est ce qu’ont voulu faire Jessica et Chris, un couple d’Américains, en commandant McDonald’s sur une application. Cependant, tout ne s’est pas passé comme prévu.

Au moment de prendre sa commande, Chris a fait une erreur. Alors qu’il souhaitait une boîte de 20 nuggets, il en a commandé… 200 ! Par erreur, il a multiplié sa commande par 10 sur l’application et n’a pas prêté attention au prix. En plus de cela, il a reçu un message de l’enseigne le prévenant que sa commande mettrait du temps à arriver, ce qui ne l’a pas alerté.

“Il ne fait pas attention aux détails et je pense qu’il s’est juste dit : “Wow, c’est cher”, a expliqué Jessica.

Il commande 200 nuggets

Finalement, le livreur a donné huit sacs remplis de nuggets à Chris. La famille avait une montagne de poulet devant elle, incapable de tout manger. Jessica a filmé cette commande improbable et la vidéo est rapidement devenue virale sur TikTok. Sur les images, on peut voir la famille hilare devant autant de nuggets.

Heureusement, cette histoire ne s’est pas finie en gaspillage alimentaire puisque la famille a décidé de distribuer ses nuggets en trop aux sans-abri locaux.

“Nous vivons près de la plage et il y a une jetée dans la rue et il y a beaucoup de sans-abri là-bas… Alors nous sommes descendus et nous avons nourri un tas de sans-abri et ils étaient tellement heureux ! Ça s'est avéré être une expérience vraiment géniale”, a raconté Jessica.

Cette mésaventure s’est finalement terminée dans la générosité. Une chose est sûre : Chris fera maintenant attention à deux fois avant de commander !