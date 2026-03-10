Mia Khalifa publie une radiographie de son corps pour se réapproprier son image après avoir quitté le porno

Mia Khalifa a dévoilé des radiographies de son corps réalisées lors d’un shooting photo. Une manière pour l’ancienne star du porno de réapproprier son image après avoir quitté l’industrie du film pour adultes.

Un geste symbolique… teinté d’humour !

L’ex-actrice porno Mia Khalifa a fait sensation en participant à une séance photo pour SHOWstudio, une plateforme créative britannique spécialisée dans la mode et l’art visuel, fondée en 2000.

À l’occasion de son 25e anniversaire, le collectif a collaboré avec la starlette pour une série de clichés qui lui tient particulièrement à cœur, rapporte LADbible.

Crédit Photo : Mia Khalifa

De star du porno à militante

Cela fait plus de dix ans que Mia Khalifa, de son vrai nom Sarah Joe Chamoun, a quitté l’industrie du cinéma pour adultes. Une expérience qu’elle décrit comme traumatisante et dégradante.

« Je suis devenue célèbre par accident. Je suis entrée dans l’industrie pornographique en octobre 2014 et très rapidement on m’a fait pression pour participer à une vidéo dont le contexte était que j’étais une femme arabe voilée », a-t-elle confié au New York Times.

Avant d’ajouter :

« Tous les médias s’en sont emparés et tout le monde avait une opinion. J’avais complètement perdu le contrôle de mon image et de ma réputation ».

Depuis, la Libano-Américaine de 33 ans parle ouvertement des pressions qu’elle a subies pour intégrer le milieu du X à un jeune âge. Elle a même donné une conférence à l’Université d’Oxford pour raconter son parcours.

Crédit Photo : Mia Khalifa

Outre son engagement militant, la jeune femme est également entrepreneure dans la mode et propriétaire de sa propre marque de bijoux, Sheytan.

Après une brève carrière dans le porno, Mia Khalifa cherche aujourd’hui à se réapproprier son image. C’est ce qu’elle a fait en se « mettant à nu » pour SHOWstudio.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par SHOWstudio (@showstudio)

Un shooting photo important

Sur ces images, le corps de l’ancienne actrice a été radiographié dans différentes positions, dévoilant à la fois sa silhouette et certains bijoux de sa marque.

Le studio a partagé les photos sur les réseaux sociaux en écrivant :

« Icône et militante, @miakhalifa réinterprète le pouvoir du corps avec sa contribution au Boxset de SHOWstudio. Des nus 'jamais vus auparavant' proposent une approche à la fois spirituelle et personnelle du concept de nudité, reprenant le contrôle de sa propre image grâce à des radiographies, tout en portant des bijoux de sa marque Sheytan (…) », peut-on lire.

Crédit Photo : Mia Khalifa

La principale intéressée a réagi dans les commentaires avec un émoji radiographie et un cœur blanc.

De son côté, Nick Knight, directeur de l’entreprise, a publié un message dans lequel il raconte que ces images montrent la « compréhension totale qu’a Mia Khalifa du pouvoir et du désir que suscite sa propre image, et joue avec l’idée de la surface et de la beauté », a-t-il écrit.

Ce à quoi la jeune femme a répondu : « Je me dévoile complètement pour vous ! ».