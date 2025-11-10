Cette candidate à Miss Chili se met à hurler sur scène et devient la coqueluche des réseaux sociaux

La performance de cette Miss n’est pas passée inaperçue lors du concours Miss Monde Chili. Derrière la reine de beauté se cachait une métalleuse désireuse de partager sa passion.

Le 6 décembre prochain aura lieu la cérémonie Miss France. Pourrait-on avoir droit au même spectacle qu’au Chili ? Le pays a organisé son concours Miss Mundo Chili 2025 le 2 novembre dernier à Santiago. Durant la soirée est venu le moment pour les prétendantes à la couronne de présenter leur talent au public.

Sur la scène du Teatro Municipal, la jeune Ignacia Fernández s’est présentée dans une robe noire en dentelle. Maquillée et les cheveux lissés, celle qui représente la région de Ñuble est arrivée accompagnée d’un guitariste tout de noir vêtu. Un micro à la main, Ignacia Fernández était donc préparée à chanter. Mais qu’elle n’a pas été la surprise des spectateurs et du jury quand la jeune femme a entamé son propre morceau de métal.

Une métalleuse au concours de Miss Chili

Ignacia Fernández est la chanteuse du groupe Decessus qu’elle a fondé en 2020. Le quatuor compte également dans ses rangs le guitariste Carlos Palma, le bassiste Jaime Pepe et le batteur Martín Fénix. La chanteuse et mannequin a ainsi surpris tout le monde avec sa voix gutturale.

« Que dire ? Je crois que nous sommes tous surpris… Au début, je la regardais attentivement et je me disais : “Peut-être que c’est quelqu’un d’autre qui chante” », a admis un membre du jury.

Passionnée de métal, Ignacia Fernández est une autodidacte qui a appris seule à screamer. Aujourd’hui, elle prend son art encore plus au sérieux puisqu’elle suit assidûment des cours de chant et les conseils d’un ORL. Sur Instagram, celle qui est aujourd’hui suivie par 227 000 abonnés partage son quotidien et sa passion entre le métal et le mannequinat. Car pour elle, il n’est pas question de choisir : « On m’a souvent dit que je devais choisir entre être belle et être forte. J’ai compris qu’on pouvait être les deux », racontait-t-elle dans l’émission Chilevisión.

Une performance saluée par les internautes

Le groupe Decessus a déjà fait les premières parties de groupes renommés tels que Jinjer ou encore Epica, preuve que le métal est bien plus sérieux pour Ignacia Fernández qu’on ne le croit. Sur Instagram, elle a d’ailleurs expliqué l’importance du métal dans sa vie :

« Le métal a toujours été une composante essentielle de mon identité et de ma vie : un refuge, une source de force et de sens. Avoir pu l’exprimer sur la scène de Miss Chile Mundo et Chilevision a été une opportunité inestimable. C’était une expérience formidable de briser les barrières, d’inspirer, d’être fidèle à moi-même et de montrer que nous ne devons pas craindre les préjugés des autres. »

Elle a bien fait, puisque Ignacia Fernández a reçu les compliments d’un certain Mario Duplantier, que les fans de Gojira connaissent bien. Le batteur du groupe français n’est pas le seul à avoir salué la jeune femme. Dans les commentaires, personnalités et inconnus l’ont félicité pour sa performance.

« Ça me rend tellement heureuse !! C'est très inspirant de voir une métalleuse dans le monde des concours de beauté ! » ; « Tu es déjà notre reine » ; « Tous les métalleux sont fiers de toi », peut-on lire.

Ce soir-là, Ignacia Fernández n’a pas remporté la couronne de Miss Chili, mais elle a remporté le cœur des spectateurs.