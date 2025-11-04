Voici les photos d'animaux les plus drôles de l'année 2025, elles sont hilarantes

Un oiseau recouvert d'algues / Un ours souriant

Le concours de photographie Nikon Comedy Wildlife a dévoilé ses finalistes pour l’année 2025 : découvrez les photos d’animaux les plus drôles de l’année !

Le Nikon Comedy Wildlife est un concours de photographie qui récompense les photos d’animaux en pleine nature les plus drôles. Ce concours a été créé en 2015 par le photographe animalier Paul Joyson-Hicks, aux États-Unis.

Depuis, cet événement est devenu un rendez-vous incontournable pour les photographes du monde entier, tout comme le Comedy Wildlife Photography Awards, dont les clichés ont amusé les internautes en 2023.

Le vainqueur de 2024

Chaque année, le jury du concours reçoit des milliers de photographies à départager. En 2024, la photographie qui a remporté ce grand concours représentait un écureuil coincé dans un tronc d’arbre.

L'écureuil coincé dans un tronc d'arbreCrédit photo : Milko Marchetti / Nikon Comedy Wildlife

La scène a été captuée par le photographe Milko Marchetti dans un parc italien, à Ravenne. Quelle image succédera à celle-ci cette année ?

Les finalistes dévoilés

Le concours de photographie a récemment dévoilé ses finalistes. Au total, 40 photos individuelles et 3 portfolios sont en compétition. Ces photos sont toutes plus originales et amusantes les unes que les autres. On peut voir des animaux aux gestes et expressions étranges, des oiseaux dans des situations absurdes ou encore des ours avec un large sourire.

Sans plus attendre, découvrez les finalistes de l’année 2025.

Un oiseau recouvert d'alguesCrédit photo : Alison Tuck / Nikon Comedy Wildlife

Deux grenouilles font la courte échelleCrédit photo : Andrew Mortimer / Nikon Comedy Wildlife

Une famille de lions semble prendre la poseCrédit photo : Bret Saalwaechter / Nikon Comedy Wildlife

Un oiseau dans la neigeCrédit photo : Annette Kirby / Nikon Comedy Wildlife

Un singe se relaxe dans les arbresCrédit photo : Diana Rebman / Nikon Comedy Wildlife

Des grenouilles dans l'eauCrédit photo : Grayson Bell / Nikon Comedy Wildlife

Un singe dans la forêtCrédit photo : Michael Stavrakakis / Nikon Comedy Widlife

Un éléphant se cache les yeuxCrédit photo : Henry Szwinto / Nikon Comedy Wildlife

Un canard semble fumerCrédit photo : Lars Beygang / Nikon Comedy Wildlife

Un animal dans la forêtCrédit photo : Liliana Luca / Nikon Comedy Wildlife

Un gorilleCrédit photo : Mark Meth Cohn / Nikon Comedy Wildlife

Des lions sous l'eauCrédit photo : Massimo Felici-Darling / Nikon Comedy Wildlife

Un flamand rose se cacheCrédit photo : Miles Astray-Flamingone / Nikon Comedy Wildlife

Un insecte lève la patteCrédit photo : Peter Reinhold / Nikon Comedy Wildlife

Un écureuil dans les airsCrédit photo : Stefan Cruysberghs / Nikon Comedy Wildlife

Un ours souriantCrédit photo : Valterri Mulkahainen / Nikon Comedy Wildlife

Des oiseauxCrédit photo : Warren Price-Headlock / Nikon Comedy Wildlife

Un phoque se prélasse au soleilCrédit photo : Olivier Colle / Nikon Comedy Wildlife

Un chimpanzéCrédit photo : Maggie Hoffman / Nikon Comedy Wildlife

Des lionceaux joueursCrédit photo : Vicki Jauron / Nikon Comedy Wildlife

Pour retrouver l'ensemble des photos des finalistes du concours, suivez ce lien. Le grand gagnant du concours sera révélé le 9 décembre prochain, lors d’une cérémonie organisée à Londres. Tous les finalistes seront ensuite exposés dans une galerie londonienne du 10 au 14 décembre. Alors, quelle est votre photographie préférée ?

Source : Nikon Comedy Widlife Photo
