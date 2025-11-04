Voici les photos d'animaux les plus drôles de l'année 2025, elles sont hilarantes

Le concours de photographie Nikon Comedy Wildlife a dévoilé ses finalistes pour l’année 2025 : découvrez les photos d’animaux les plus drôles de l’année !

Le Nikon Comedy Wildlife est un concours de photographie qui récompense les photos d’animaux en pleine nature les plus drôles. Ce concours a été créé en 2015 par le photographe animalier Paul Joyson-Hicks, aux États-Unis.

Depuis, cet événement est devenu un rendez-vous incontournable pour les photographes du monde entier, tout comme le Comedy Wildlife Photography Awards, dont les clichés ont amusé les internautes en 2023.

Le vainqueur de 2024

Chaque année, le jury du concours reçoit des milliers de photographies à départager. En 2024, la photographie qui a remporté ce grand concours représentait un écureuil coincé dans un tronc d’arbre.

Crédit photo : Milko Marchetti / Nikon Comedy Wildlife

La scène a été captuée par le photographe Milko Marchetti dans un parc italien, à Ravenne. Quelle image succédera à celle-ci cette année ?

Les finalistes dévoilés

Le concours de photographie a récemment dévoilé ses finalistes. Au total, 40 photos individuelles et 3 portfolios sont en compétition. Ces photos sont toutes plus originales et amusantes les unes que les autres. On peut voir des animaux aux gestes et expressions étranges, des oiseaux dans des situations absurdes ou encore des ours avec un large sourire.

Sans plus attendre, découvrez les finalistes de l’année 2025.

Crédit photo : Alison Tuck / Nikon Comedy Wildlife

Crédit photo : Andrew Mortimer / Nikon Comedy Wildlife

Crédit photo : Bret Saalwaechter / Nikon Comedy Wildlife

Crédit photo : Annette Kirby / Nikon Comedy Wildlife

Crédit photo : Diana Rebman / Nikon Comedy Wildlife

Crédit photo : Grayson Bell / Nikon Comedy Wildlife

Crédit photo : Michael Stavrakakis / Nikon Comedy Widlife

Crédit photo : Henry Szwinto / Nikon Comedy Wildlife

Crédit photo : Lars Beygang / Nikon Comedy Wildlife

Crédit photo : Liliana Luca / Nikon Comedy Wildlife

Crédit photo : Mark Meth Cohn / Nikon Comedy Wildlife

Crédit photo : Massimo Felici-Darling / Nikon Comedy Wildlife

Crédit photo : Miles Astray-Flamingone / Nikon Comedy Wildlife

Crédit photo : Peter Reinhold / Nikon Comedy Wildlife

Crédit photo : Stefan Cruysberghs / Nikon Comedy Wildlife

Crédit photo : Valterri Mulkahainen / Nikon Comedy Wildlife

Crédit photo : Warren Price-Headlock / Nikon Comedy Wildlife

Crédit photo : Olivier Colle / Nikon Comedy Wildlife

Crédit photo : Maggie Hoffman / Nikon Comedy Wildlife

Crédit photo : Vicki Jauron / Nikon Comedy Wildlife

Pour retrouver l'ensemble des photos des finalistes du concours, suivez ce lien. Le grand gagnant du concours sera révélé le 9 décembre prochain, lors d’une cérémonie organisée à Londres. Tous les finalistes seront ensuite exposés dans une galerie londonienne du 10 au 14 décembre. Alors, quelle est votre photographie préférée ?