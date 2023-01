Octomom : les octuplés les plus célèbres de la planète viennent d'avoir 14 ans

Les octuplés les plus célèbres du monde viennent d’avoir 14 ans. Pour l’occasion, la fratrie s’est octroyée une journée dans un karting et un déjeuner dans une pizzeria.

Souvenez-vous ! En 2009, une certaine Nadya Suleman avait fait la une des médias après avoir donné naissance à huit enfants en même temps : six garçons et deux filles, issus d’une fécondation in vitro.

Crédit Photo : Splash News

À l’époque, l’Américaine, alors âgée de 33 ans, avait également fait l’objet de critiques dans la presse. La raison ? Son statut matrimonial et sa situation financière : mère célibataire et sans emploi.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette période n’est plus qu’un mauvais et lointain souvenir. Récemment, la mère de famille, surnommée Octomom, a offert une journée inoubliable à ses octuplés, qui fêtaient leurs 14 ans.

Crédit Photo : Movi Inc

Les octuplés ont bien grandi !

Celle qui est suivie par 240 000 abonnés sur Twitter a partagé des photos festives, dans lesquelles on aperçoit les octuplés poser fièrement devant l’objectif.

Crédit Photo : Movi Inc

Sur les clichés, les adolescents tiennent chacun un ballon formant ainsi le mot «Birthday» (anniversaire, ndlr). Ce jour-là, la famille s’est octroyée une sortie dans un karting avant de se rendre dans une pizzeria pour le déjeuner.

Crédit Photo : Movi Inc

Vous l’ignorez peut-être, mais Nadya Suleman a donné naissance à son premier enfant en 2001. Elle a accouché d’une petite fille l’année suivante. Mais ce n’est pas tout ! Elle est également devenue mère de quatre autres enfants avant d’avoir ses octuplés.

Cette dernière élève ses 14 enfants dans une maison de trois chambres à Orange County, en Californie. À noter que la mère de famille a commencé les étapes de la FIV en 1997, alors qu’elle avait 21 ans.

Crédit Photo : Nadya Suleman / Instagram

Dans un entretien accordé au New York Times, Nadya Suleman avait expliqué que tous ses enfants se portaient à merveille. Elle travaille désormais comme conseillère auprès des personnes toxicodépendantes.