Acheté 3 euros par un couple chanceux, ce vase vaut en réalité une véritable fortune

En Angleterre, un couple a déniché un objet très convoité dans une boutique solidaire. Après l’avoir acheté 3 euros, les chineurs ont appris qu’il valait en réalité beaucoup plus.

Karen et Ahmet sont deux amateurs de brocante qui adorent flâner sur les vide-greniers pour dénicher de vieux objets vintages. Récemment, le couple s’est rendu dans une boutique solidaire et a trouvé un vase aux motifs japonais de 10 centimètres de haut. Charmés par l’objet, les chineurs l’ont acheté au prix de 3 euros.

“Mon compagnon Ahmet et moi flânions dans la boutique sans but particulier. Je me dirige toujours vers les livres alors qu’il s’intéresse toujours aux œuvres d’art et au vintage. Il n’est pas du tout expert mais il a très bon goût et un instinct sûr”, a confié Karen.

Crédit photo : Courtesy Canterbury Auction Galleries

En l’examinant de plus près, Ahmet a remarqué des gravures sous le vase qui ont attiré son attention. En faisant expertiser l’objet par une maison de ventes, le couple a eu une grande surprise : ce vase est en réalité un objet d’art qui vaut une fortune.

Un vase de plus de 10 000 euros

Ce vase est une œuvre authentique de Namikawa Yasuyuki, l’un des artistes japonais les plus importants de l’ère Meiji.

“Les œuvres magnifiques qu’a produites Yasuyuki sont conservées dans plusieurs collections et très recherchées. Ce vase présente un travail d’une finesse exceptionnelle et la représentation naturaliste de coqs et de poules sur fond noir, avec des oiseaux en plein vol au-dessus, était la marque de fabrication de cet artiste”, a expliqué Cliona Kilroy, co-directrice de la maison de ventes.

Crédit photo : Courtesy Canterbury Auction Galleries

Le vase va être vendu aux enchères le 30 juillet prochain et son prix de départ est fixé entre 8 000 et 10 000 euros. Selon les premières estimations, il pourrait être vendu pour 11 600 euros. Une belle affaire pour le couple qui prévoit de s’offrir de belles vacances avec cet argent et de faire un don à la boutique solidaire où il a déniché le vase.