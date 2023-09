Paris : loué 601 euros, un appartement de 10 mètres carrés a attiré... 765 candidats en une semaine

À Paris, l’exemple stupéfiant d’un appartement de 10 mètres, loué 601 euros par mois, attirant plus de 700 personnes en une semaine, témoigne de l’explosion des prix des loyers.

Ce n’est pas un secret mais se loger à Paris est de plus en plus cher, et les plafonds fixés par la municipalité ne suffisent pas à contrecarrer cette inflation. Surtout s’il existe une possibilité de les contourner ! Par exemple, si le bien offre “une caractéristique exceptionnelle”.

En réalité, un logement peut être sous le coup d’un surloyer s’il est classé F ou G, s’il a un vis-à-vis de 10 mètres, si les toilettes sont sur le palier, si la pièce principale est mal exposé, et si le logement est en mauvais état comme avec de l’humidité sur les murs, une installation électrique dégradée ou une fenêtre laissant passer de l’air.

765 visites en une semaine

Ainsi, il existe des tels logements qui affichent un loyer indécent, à l’image de cet appartement parisien de 10 mètres carrés, qui est loué à 601 euros par mois. Dans le prix du loyer est compris un complément de loyer de 136 euros est inscrit sur le bail, accompagné de charges de 60 euros.

Mais quelle est la caractéristique exceptionnelle de ce logement ? Selon le propriétaire, l’ensemble des équipements constitue cette caractéristique exceptionnelle.

Malgré son prix élevé pour son petit espace, l’appartement a attiré pas moins de 765 personnes qui l’ont visité, en une semaine. Preuve que la demande de logement sur Paris est toujours aussi constante, voire démentielle, et que le marché de l’immobilier continue de s’en frotter les mains.