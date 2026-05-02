Pendant 27 ans, il a construit un Disneyland miniature dans son jardin et le résultat est hallucinant

En Californie, un architecte américain a passé 27 ans à transformer son jardin en réplique miniature de Disneyland, avec ses châteaux, son train et même un téléphérique fonctionnel. Un travail de fourmi qu'il ouvre gratuitement au public deux fois par an.

Un véritable rêve d'enfant.

David Sheegog, architecte basé à Anaheim en Californie (à seulement quelques kilomètres du parc Disneyland original), a consacré près de trois décennies à un projet hors du commun : reproduire en modèle réduit l'univers de la firme aux grandes oreilles dans son propre jardin. Le résultat, baptisé Castle Peak & Thunder Railroad, attire aujourd'hui des milliers de visiteurs venus du monde entier, rapporte le magazine américain People.

Tout commence à la fin des années 1990, alors que David et sa femme Frances font l'école à la maison à leurs enfants. L'architecte rêve de transformer son jardin en « laboratoire vivant » pour leur faire découvrir la nature et la science. C'est lors d'un voyage en famille à Disney World que le déclic se produit : son jardin aura un thème Disney, et rien d'autre.

Un parc miniature digne du vrai

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Au fil des années, David Sheegog a reproduit pierre par pierre, à l'échelle, les attractions emblématiques du parc original. On y retrouve le château de la Belle au Bois Dormant, la Maison Hantée, Big Thunder Mountain, le Disneyland Railroad, le Casey Jr Circus Train et même un téléphérique aérien parfaitement fonctionnel.

L'architecte est même allé plus loin que le vrai parc, en ajoutant des bâtiments tirés d'autres univers Disney : le château de la Bête, la villa du prince Eric tirée de La Petite Sirène, ou encore la maison de Carl Fredricksen issue du film Là-haut. Le tout dernier ajout en date ? Un spectacle aquatique et lumineux baptisé Pixie Hollow, dédié à la fée Clochette.

« On ne peut pas juste empiler des cailloux. Certains le font, vous savez. Mais je ne voulais pas que le mien soit comme ça », confie David Sheegog.

Un parc gratuit et pris d'assaut

Contrairement au véritable Disneyland Resort situé à quelques kilomètres, l'entrée du parc miniature de David Sheegog est entièrement gratuite. Chaque printemps et chaque automne, l'architecte ouvre sa propriété au public le temps de quelques journées portes ouvertes, sur réservation via le site cptrr.com.

Le succès est tel que les places s'arrachent en quelques secondes. « L'automne dernier, les 2 000 places ont été réservées en 56 secondes », précise l'architecte, encore stupéfait de la demande.

À 60 ans passés, David Sheegog n'a aucune intention de s'arrêter. Il espère pouvoir faire vivre son parc miniature au moins jusqu'à ses 80 ans. Et au-delà de la prouesse technique, c'est avant tout l'émotion des visiteurs qui motive sa démarche au quotidien.

« Cela me met du baume au cœur de voir les familles s'amuser ensemble, sourire et rire. Si vous pouvez être à l'origine de ça, alors c'est une raison suffisante pour recommencer », conclut-il.