Vaiana : la bande-annonce du remake dévoile Dwayne Johnson en Maui, un détail fait réagir les internautes

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Dwayne Johnson dans le rôle de Maui dans le remake en live-action Vaiana

Disney vient de dévoiler une nouvelle bande-annonce de l’adaptation live-action de Vaiana, offrant un premier aperçu de Dwayne Johnson dans le rôle de Maui.

Avis aux fans de Disney (et aux curieux également) : une nouvelle bande-annonce haute en couleurs de l’adaptation live-action de Vaiana (Moana en anglais) a été dévoilée ce lundi 23 mars.

Contrairement au premier teaser, ces images inédites offrent un premier aperçu de Dwayne Johnson dans le rôle de Maui, suscitant déjà quelques critiques, rapporte le site 9gag.

Dwayne Johnson reprend le rôle Maui pour le live-action de Vaiana

Véritable carton au box-office en 2016 avec 643 millions de dollars récoltés dans le monde, Vaiana a donné naissance à une suite en 2024, et s’apprête à renaître dans un remake en prises de vues réelles.

Côté casting, on reprend les mêmes : Dwayne Johnson incarne à nouveau le demi-dieu Maui dans cette nouvelle version, après l’avoir déjà doublé dans le film d’animation.

Image tirée du film Vaiana Crédit Photo : Disney 

La jeune Catherine Laga’aia reprend le rôle de Vaiana, succédant à Auli’i Cravalho pour donner vie à la princesse polynésienne. Cette adaptation réunit également John Tui dans la peau du chef Tui, Frankie Adams en Sina et Rena Owen en grand-mère Tala.

Pour le scénario, le film suit essentiellement la même intrigue que le dessin animé de 2026.

Le pitch ? Vaiana est choisie par l’océan pour sauver son île et son peuple en restituant le cœur de la déesse Te Fiti. Lors de son périple en mer, la jeune navigatrice affrontera mille dangers et croisera la route du demi-dieu Maui…

Affiche officielle Vaiana Crédit Photo : Disney

L’apparence du demi-dieu divise les internautes

La suite après cette vidéo

La nouvelle bande-annonce de Vaiana met en avant le personnage de Maui. Fini le crâne chauve, The Rock se dévoile avec une chevelure bouclée !

On le voit également avec son hameçon magique, l’accessoire qui lui permet de se transformer en l’animal de son choix.

À peine dévoilé, cet extrait suscite déjà des réactions mitigées. Si certains internautes apprécient l’apparence de Maui, d’autres sont beaucoup moins convaincus. La raison ? Ils estiment que Dwayne Johnson est un simple copier-coller du personnage animé.

Capture d'écran YouTubeCrédit Photo : Disney

Une personne a commenté :

« J’ai une étrange sensation de déjà vu ».

Une autre a indiqué :

« Aucun intérêt de reproduire à l’identique le dessin animé ».

Une troisième a écrit :

« C'est littéralement le dessin animé mais avec un skin humain ».

Rendez-vous dans les salles obscures le 10 juillet prochain pour juger par vous-même !

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Au sujet de l'auteur :

Rédactrice web passionnée avec 5 ans d'expérience et plus de 1850 articles à son actif, Jenna Barabinot assure pour Demotivateur le suivi de l'actualité Entertainment, des célébrités et des faits de société. Véritable experte de la thématique canine et de la cause animale, elle allie une plume rigoureuse à un storytelling engagé. Sa polyvalence lui permet de décrypter les tendances de la culture pop tout en traitant avec humanité les sujets de société qui font l'actualité.

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