Ce mardi 30 décembre, un employé d’un parc Disney en Floride s’est interposé héroïquement pour sauver le public d’un désastre lorsqu’un rocher factice de 180 kilos a dévié de sa trajectoire.

Grosse frayeur au parc Disney Hollywood Studios de Bay Lake, en Floride !

Ce mardi 30 décembre, le public assistait au célèbre show sur le thème d’Indiana Jones lorsque le rocher factice, pesant 180 kilos, a déraillé. Alors que l’accessoire se dirigeait droit vers le public, un employé s’est interposé à ses risques et périls afin de protéger le public.

Crédit photo : Disney

Selon des témoins, un membre du personnel présent sur scène a immédiatement pris conscience du danger. En une fraction de seconde, il s'est jeté devant l'accessoire en fuite afin d'intercepter sa trajectoire. Le choc a permis d'arrêter la course du rocher avant qu'il n'atteigne la zone réservée aux visiteurs, mais le membre du personnel a été coincé et blessé lors de la collision.

Un geste héroïque !

Le spectacle a été immédiatement interrompu, la salle évacuée, afin que les secours puissent prendre correctement en charge le blessé.

« C'était terrifiant. Une seconde auparavant, nous regardions le spectacle, et la seconde d'après, cet énorme rocher fonçait droit sur le premier rang. Ce membre du personnel n'a pas hésité. Il s'est littéralement jeté devant pour protéger tout le monde. »

Sur les vidéos publiées sur les réseaux sociaux, on le voit heurter très violemment la lourde boule et être projeté au sol.

NEW: During Indiana Jones Epic Stunt Spectacular! at Disney’s Hollywood Studios today, a 400-pound boulder prop dislodged from its track. A Cast Member was injured stopping it before it reached the audience. Disney says the Cast Member received immediate care and is recovering. pic.twitter.com/TxbWYV25OX — Scott Gustin (@ScottGustin) December 31, 2025

Plus de peur que de mal selon Chip and Company, un site qui traite de l'actualité des parcs Disney. L'homme a reçu les soins adéquats et est désormais en convalescence. Grâce à lui, aucun membre du public n'a été blessé.