Disney : un employé héroïque sauve le public du rocher de 180 kilos pendant le show d'Indiana Jones

Par |

Un employé de Disney sauve le public d'un drame

Ce mardi 30 décembre, un employé d’un parc Disney en Floride s’est interposé héroïquement pour sauver le public d’un désastre lorsqu’un rocher factice de 180 kilos a dévié de sa trajectoire.

Grosse frayeur au parc Disney Hollywood Studios de Bay Lake, en Floride !

Ce mardi 30 décembre, le public assistait au célèbre show sur le thème d’Indiana Jones lorsque le rocher factice, pesant 180 kilos, a déraillé. Alors que l’accessoire se dirigeait droit vers le public, un employé s’est interposé à ses risques et périls afin de protéger le public.

L'attraction Indiana Jones au parc Disney de Bay LakeCrédit photo : Disney

Selon des témoins, un membre du personnel présent sur scène a immédiatement pris conscience du danger. En une fraction de seconde, il s'est jeté devant l'accessoire en fuite afin d'intercepter sa trajectoire. Le choc a permis d'arrêter la course du rocher avant qu'il n'atteigne la zone réservée aux visiteurs, mais le membre du personnel a été coincé et blessé lors de la collision.

Un geste héroïque !

Le spectacle a été immédiatement interrompu, la salle évacuée, afin que les secours puissent prendre correctement en charge le blessé.

« C'était terrifiant. Une seconde auparavant, nous regardions le spectacle, et la seconde d'après, cet énorme rocher fonçait droit sur le premier rang. Ce membre du personnel n'a pas hésité. Il s'est littéralement jeté devant pour protéger tout le monde. »

Sur les vidéos publiées sur les réseaux sociaux, on le voit heurter très violemment la lourde boule et être projeté au sol.

Plus de peur que de mal selon Chip and Company, un site qui traite de l'actualité des parcs Disney. L'homme a reçu les soins adéquats et est désormais en convalescence. Grâce à lui, aucun membre du public n'a été blessé.

Source : Chip and Company
Suivez nous sur Google News
Disney Héros

author-avatar

Au sujet de l'auteur :

Journaliste

À lire aussi
Le Premier ministre et Ahmed
Attentat de Sydney : Ahmed, le héros qui a désarmé l'un des tireurs, révèle enfin les raisons de son acte de bravoure
Ahmed el Ahmed à l'hôpital
“Est-ce que je le mérite ?” : le héros qui a désarmé le terroriste à Sydney reçoit 2,5 millions de dollars sur son lit d'hôpital
Ahmed Al-Ahmed, le héros de Bondi Beach qui a désarmé l'un des terroristes de Sydney le 14 décembre 2025
Attentat de Sydney : Ahmed, le « musulman courageux » qui a désarmé l'un des terroristes, se sentait « redevable » envers l’Australie
Ahmed el Ahmed, le héros qui a désarmé l'un des assaillants de l'attaque terroriste perpétrée à Sydney, le 14 décembre 2025
L’Australie salue le courage d'Ahmed, le héros ayant désarmé l'un des assaillants de l’attaque de Sydney, qui a fait 15 morts
Un homme d&eacute;sarme un tireur pendant la fusillade
Fusillade à Sydney : les images hallucinantes du “héros australien” qui a désarmé à mains nues l’un des tireurs