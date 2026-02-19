20 ans après, Miley Cyrus annonce le retour de “Hannah Montana” sur Disney+

A l’occasion du 20ème anniversaire de la série culte “Hannah Montana”, Miley Cyrus va faire renaître son personnage pour un épisode spécial.

Elle vous avait manqué ?! C’est bientôt le moment de la retrouver ! Elle, c’est Hannah Montana, phénomène pop des années 2000, personnage de la série culte éponyme. C’est Miley Cyrus, interprète de Hannah Montana, qui a annoncé la nouvelle sur ses réseaux sociaux :

“Retour là où tout a commencé ! L’épisode spécial du 20ème anniversaire d’Hannah Montana sera diffusé le 24 mars sur Disney+”

Dans la courte vidéo postée, une voiture se gare devant le légendaire « studio 9 » ; une silhouette familière en sort, d’un pas assuré, bottes à talons aux pieds, et il est révélé qu’un épisode spécial sera diffusé le mardi 24 mars 2026 sur Disney+. Le programme devrait être filmé en public et « empreint de nostalgie », selon Variety.

"Retour là où tout a commencé. 🖤 L'épisode spécial du 20ème anniversaire d'Hannah Montana sera diffusé le 24 mars sur @DisneyPlus. #MileysMemories"

L’épisode spécial d’anniversaire prendra la forme d’un entretien approfondi avec Miley Cyrus, animé par la podcasteuse Alex Cooper. Des images d’archives inédites seront dévoilées et plusieurs décors emblématiques comme le salon des Stewart ou encore le mythique dressing d’Hannah seront recréés. Une manière pour la chanteuse de revisiter le rôle qui l’a révélée au monde et de renouer avec un pan fondateur de sa carrière.

« Hannah Montana fera toujours partie de qui je suis. Ce qui a commencé comme une série télé est devenu une expérience partagée qui a façonné ma vie et celle de tant de fans, et je serai toujours reconnaissante pour ce lien. Le fait que cela signifie encore autant pour les gens toutes ces années plus tard est quelque chose dont je suis très fière. Cette « Hannahversary » est ma façon de célébrer et de remercier les fans qui me soutiennent depuis 20 ans. »

Un ton bien différent de celui des années où l’ancienne idole Disney cherchait à s’émanciper de son image adolescente. Ce retour a ainsi valeur de réconciliation assumée.

Une série culte toujours aussi populaire

Diffusée pour la première fois en 2006 sur Disney Channel, Hannah Montana racontait la double vie d’une adolescente ordinaire devenue pop star en secret. La série, nommée aux Emmy Awards, a généré 14 albums certifiés platine, 18 disques d’or et pas moins de deux films. Elle a surtout façonné l’imaginaire pop des années 2000, influençant la mode, la musique et toute une génération de jeunes téléspectateurs.

Aujourd’hui encore, la franchise pèse lourd : selon Disney+, le catalogue Hannah Montana cumule plus d’un demi-milliard d’heures de visionnage dans le monde sur la plateforme.

Du côté de Disney, l’événement est présenté comme « une lettre d’amour aux fans ».

« Hannah Montana a ouvert la porte à tant de fans pour rêver grand, chanter fort et embrasser toutes les facettes d’eux-mêmes. C’est pourquoi son héritage continue de briller à travers les générations »

En amont de la diffusion, la plateforme proposera une collection dédiée ainsi qu’un flux spécial regroupant les quatre saisons et les films dérivés. Rendez-vous le 24 mars sur Disney+ !