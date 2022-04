Elle reporte sa robe de mariée à 30 euros pour célébrer ses 70 ans de mariage, et le résultat est génial

Vous aimez les histoires d’amour qui durent ? Alors celle de Nancy et Melvin Lubbers, un couple du Dakota du Sud qui s’est marié 6 janvier 1952 va forcément vous plaire !

Crédit : anna.behning / Caters News Agency

À l’époque, elle n’a que que 16 ans et lui 20 lorsqu’ils se passent la bague au doigt. Et récemment, les deux tourtereaux, encore très amoureux l’un de l’autre, ont célébré leurs 70 ans de mariage. Pour marquer le coup et partager leur romance avec le monde entier, Nancy et Melvin ont décidé de prendre part à une séance photo en posant devant l’objectif de leur plus jeune petite-fille, Anna Behning.

Et pour pousser la beauté et la symbolique du moment encore plus loin, la photographe a eu l’idée de faire porter à Nancy la robe de mariée qu’elle avait le jour de la première cérémonie. Dans la foulée, la maman d’Anna a proposé à Melvin d’enfiler son uniforme de l'armée de la guerre de Corée de 1952, ce qu’il a accepté. « Mes grands-parents n'ont que quelques photos de leur mariage, c’est pourquoi j’ai eu l'idée de prendre d’autres photos de ma grand-mère dans sa robe » a expliqué la petite-fille du couple.

Nous voilà donc 70 ans plus tard, face au couple en train de rejouer le jour de son mariage, pour leur plus grand bonheur et celui de leurs proches. Et vous allez voir que le résultat est particulièrement fort en émotions ! En effet, les photos font vraiment chaud au cœur et il n’y a qu’à voir le large sourire sur les visages de Nancy et Melvin pour comprendre que les deux amoureux ont également été très touchés par ce moment.

« Ma robe était quelque chose de spécial, et je l'aimais, alors je l'ai simplement préservée et gardée toutes ces années. Cela m'a fait vraiment du bien de la porter à nouveau, et nous avons pris plaisir à nous remémorer le jour de notre mariage, et la séance photo a été très amusante » a confié Nancy, du haut de ses 87 ans, à nos confrères de Caters News Agency. Cette dernière a beau avoir une valeur de seulement 30 euros, il faut bien avouer qu'elle est superbe ! De son côté, Melvin, âgé de 91 ans, s’est dit très ému de revoir sa femme dans sa robe de mariée, évoquant « une promenade poignante dans le passé qui a rappelé de bons souvenirs. »

Des photos de mariage très émouvantes

Enfin, celle qui a aussi pris énormément de plaisir à vivre ce moment, c’est Anna. Pour elle, prendre les photos de l'anniversaire de ses grands-parents était une expérience extraordinaire : « je suis si heureuse d'avoir pu capturer leur amour, même si c'était 70 ans après le jour de leur mariage. Les photos sont précieuses et notre famille les adore. » En tout cas, l’initiative est vraiment géniale et c’est bien la preuve que toutes les occasions sont bonnes pour célébrer l’amour !