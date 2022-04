Uni depuis 82 ans, ce couple détient le record du plus long mariage de l'Arkansas

Focus aujourd’hui sur la belle histoire de Cleovis et Arwilda Whiteside, mariés depuis presque 83 ans, ce qui constitue un record dans l'État où ils résident.

C’est une histoire qui pourrait convaincre les plus sceptiques de croire en l’amour éternel !

Uni depuis 82 ans, un couple d’Américains vient d’établir un nouveau record du plus long mariage dans l’État de l’Arkansas, situé dans le sud des États-Unis.

Âgés respectivement de 100 et 96 ans, Cleovis et Arwilda Whiteside se sont dit « oui » le 24 juillet 1939 dans la ville de Clarendon alors qu’ils n’étaient encore que des adolescents et filent depuis le parfait amour.

Crédit photo : Pine Bluff Commercial / I.C. Murrell

Les deux tourtereaux se sont rencontrés très jeunes lors d’un incident survenu sur le chemin du retour de l’école.

À l’époque, Arwilda et l’une de ses amies étaient poursuivies par des garçons qui n’arrêtaient pas de les embêter mais l’intervention de Cleovis, plus âgé de 4 ans, avait fait fuir ces derniers. Tel un chevalier servant, le jeune homme était venu au secours de sa future dulcinée et celle-ci ne l’avait jamais oublié.

Plus tard, ils décidèrent de se fréquenter et se marièrent finalement en 1939. Un mariage quelque peu chaotique puisqu’il s’est déroulé sous un déluge et en petit comité.

Une météo qui leur a manifestement porté chance, puisque l’amour perdure plus de 80 ans après le mariage.

Crédit photo : Pine Bluff Commercial / I.C. Murrell

Une longévité et une fidélité qui font l’admiration de leur famille mais aussi de la ville de White Hall, fière d’abriter cet amour indéfectible.

Touché par cette merveilleuse histoire, l'État de l’Arkansas a décidé d’honorer Cleovis et Arwilda en célébrant comme il se doit cette union qui résiste au temps.

La gouverneure Asa Hutchinson a ainsi rédigé un courrier de félicitations destiné au couple et qui lui a été remis, avec un plateau et une bible le dimanche 26 avril à l’occasion d’une cérémonie organisée dans l’église que les époux fréquentent.