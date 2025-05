Sa maison est occupée par des squatteurs, ce propriétaire décide de loger... avec eux

Tous les moyens sont bons pour faire fuir des intrus qui squattent une maison, et ce propriétaire l’a bien compris. Pour retrouver son logement, il a décidé de passer une nuit avec les squatteurs.

De nombreux propriétaires sont victimes des squatteurs qui occupent leur maison pendant leur absence. Une fois installés, ces intrus sont difficiles à faire partir. S’il existe une méthode radicale et efficace pour faire fuir les squatteurs et les cambrioleurs pendant son absence, certains propriétaires rivalisent d’idées et agissent par leurs propres moyens. C’est le cas de cet homme qui a détruit son logement à coups de masse pour se débarrasser des intrus.

Crédit photo : iStock

Plus récemment, un autre propriétaire a eu une bonne idée pour retrouver sa maison. Alors qu’il s’apprêtait à vendre son logement à Chicago, Marco Velazquez a reçu un appel d’un agent immobilier l’informant que sa maison était occupé par des squatteurs. Il s’agissait d’un couple qui avait été expulsé d’une autre maison quelques semaines plus tôt. Mais à Chicago, la loi relative aux squats empêche la police d’expulser les intrus dans l’immédiat. Les propriétaires doivent engager une procédure judiciaire pour demander leur expulsion, ce qui peut prendre plusieurs mois.

Il loge avec les squatteurs

Face à cette situation, Marco Velazquez a pris les choses en main. Avec sa femme et quelques amis, il a décidé de loger avec les squatteurs, dans la maison. Pendant une nuit, le propriétaire et ses proches sont arrivés avec des matelas et ont vécu avec les intrus.

“Nous avons passé une nuit entière avec eux. Nous sommes restés dans le salon, à surveiller la porte. Ils sont restés dans l’une des chambres”, a expliqué le propriétaire à Ouest-France.

Crédit photo : iStock

Cette colocation étonnante a fonctionné puisque les squatteurs ont décidé de partir. Ils ont toutefois demandé une somme d’argent, une sorte de “prime de départ” de 4 300 dollars (environ 3 800 euros). Pour retrouver sa tranquillité et afin de pouvoir vendre sa maison, Marco Velazquez a accepté le marché.

“Nous ne voulions pas leur donner d’argent, mais nous avons entendu des histoires vraiment horribles de squatteurs occupant des propriétés pendant 6, 8, 10 mois, voire un an. J’avais déjà entendu des histoires de squatteurs. Je n’aurais jamais cru que cela m’arriverait”, a-t-il confié.

En effet, quand des maisons sont occupées illégalement, elles peuvent l’être très longtemps. En plus de cela, les squatteurs peuvent faire des dégâts dans les logements. Récemment, un propriétaire âgé de 95 ans a dû payer une facture d’eau de 17 000 euros à cause de la présence de squatteurs dans sa maison. Un fléau dont de nombreux propriétaires peinent à se débarrasser.