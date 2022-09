Ce célèbre défilé de maillots de bain prouve que la beauté ne se mesure pas en années ou en kilos

Sports Illustrated est publié depuis 1954, mais c'est le défilé annuel de maillots de bain du magazine qui l'a rendu célèbre. Récemment encore, ce défilé ressemblait beaucoup au défilé de Victoria's Secret, mais pour l’édition 2022, ses organisateurs ont décidé de changer son concept. Désormais, les femmes qui ne correspondent pas aux normes de beauté trop souvent constatées défilent fièrement.

Crédit : Sport Illustrated

Et force est de constater que ce vent de fraîcheur fait du bien ! Voir des femmes rondes, âgées, petites, bref normales, sur les podiums est assez rare pour être signalé. Pendant trop longtemps, le monde de la mode a répondu à des critères de maigreurs toujours plus exagérés mais les choses sont en train d’évoluer dans le bon sens. Lors du défilé de 2022 organisé par le célèbre magazine américain Sports Illustrated, des femmes ordinaires, dont une physicienne et une ouvrière du bâtiment, ont défilé aux côtés de mannequins professionnels.

Des mannequins aux profils uniques

Une autre particularité de ce défilé était que n'importe quelle femme pouvait y participer. Celles qui ont défilé ont été sélectionnées par les rédacteurs du magazine sur la base des photos et des vidéos envoyées par les candidates. Après qu’un grand nombre de personnes ait tenté sa chance, quelques-unes ont eu la chance de monter sur podium et de vivre une expérience incroyable sous les feux des projecteurs. Et comme on pouvait l’imaginer, certains modèles d’un jour se sont vraiment distingués.

Hunter McGrady

Crédit : Sport Illustrated

Ashley Byrd

Crédit : Sport Illustrated

C’est par exemple le cas d’Hunter McGrady, une femme de 29 ans qui assume ses rondeurs comme personne et qui montre qu’il n’y a pas besoin d’avoir une silhouette filiforme pour imposer sa beauté et sa personnalité en maillot de bain. Ashley Byrd, elle travaillait en tant qu’ouvrière dans le bâtiment avant d’endosser le rôle de mannequin pour le défiler et ainsi réaliser son rêve de jeune fille.

Camilla Kostek

Crédit : Sport Illustrated

Et ces deux mannequins ne sont pas les seules à avoir été mises en avant par le magazine puisque c’est également le cas pour Camilla Kostek, à qui l’industrie de la mode avait souvent fermé des portes en lui disant qu'elle n'était pas assez grande (elle mesure 1m70) ni assez mince. Aujourd’hui, elle travaille avec Sports Illustrated depuis 2017 pour lequel elle a fait 5 shootings et une fois la couverture. La jolie blonde est très engagée et donne des conférences sur l'acceptation de soi et l'image corporelle.

Manju Bangalore

Crédit : Sport Illustrated

Un autre profil qui détonne, c’est celui de Manju Bangalore. Dans la vraie vie, elle est physicienne et candidate au poste d’astronaute. Mais cela ne s’arrête pas là ! La jolie brune trouve aussi le temps de mener deux projets caritatifs : le premier aide les femmes à obtenir les produits d'hygiène personnelle nécessaires et le second fournit des kits de peinture gratuits et des cours d'art aux personnes touchées par la maladie de Parkinson. Elle a proposé son profil et a relevé le défi haut la main.

Shannon Burton

Crédit : Sport Illustrated

La suivante est Shannon Burton, une femme qui a commencé sa carrière de mannequin il y a 15 ans, elle avait 35 ans, un âge auquel de nombreux modèles terminent leur travail dans l'industrie de la mode. Mais là encore, les organisateurs lui ont permis de continuer à défiler alors que d’autres marques lui disent souvent «non» à cause de son âge : « j’ai eu 50 ans en mars et j'ai pensé que c'était la façon idéale de célébrer une si grande étape. Je me suis donc lancée à fond. J'ai 2 filles adolescentes, je veux qu'elles voient leur mère poursuivre ses rêves, repousser les limites et rester forte afin qu'elles se sentent elles aussi habilitées dans leur vie à faire de même. »

Denise Austin

Crédit : Sport Illustrated

Enfin, Denise Austin, du haut de ses 65 ans, à elle aussi illuminé le podium de sa beauté. Considérée comme l'une des pionnières de l'industrie du fitness aux États-Unis, cela ne fait pas moins de quatre décennies qu’elle écrit des livres sur les modes de vie sains. Aujourd’hui, la coach de fitness qui affiche une forme olympique aide les femmes de plus de 50 ans à obtenir le corps de leurs rêves et à se sentir bien.

