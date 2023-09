Sur le bord d'une route, une étrange cavité très profonde s'est formée toute seule

À Luzay, dans les Deux-Sèvres, un habitant a fait une étrange découverte en observant la formation d’une cavité de plusieurs mètres de profondeur, apparue du jour au lendemain sur le bord d’une route.

Il n'a pas dû en croire ses yeux ! Dans la matinée du mercredi 6 septembre, cet habitant de Luzay, dans les Deux-Sèvres, est sorti de chez lui afin de tondre la pelouse sur l’accotement qui borde la route, sur la rue du Panorama.

Alors qu’il s’affairait à la tonte de la pelouse, il a alors vu le sol s'affaisser sur le bas-côté de la route. Ne comprenant pas ce qu’il se passait, il a immédiatement donné l’alerte.

Les pompiers sont arrivés sur place et ont évalué la profondeur de la cavité : “L’un d’eux est descendu. Le sol est affaissé sur environ 4 mètres et il a trouvé une énorme cavité qui part sur au moins 10 mètres sous la route, d’après ce qu’il a pu voir avec sa lampe torche”, explique Gilles Meunier, le maire de Luzay, au média régional La Nouvelle République.

Crédit photo : La Nouvelle République

Une origine non naturelle

Pour le moment, l’origine de cette cavité n’est pas connue mais ne semble pas naturelle : “Le pompier a observé des pierres maçonnées. Ce sont peut-être des caves liées aux maisons qui se trouvaient à flanc de coteaux, qui sont maintenant en ruines. Cela va demander des investigations. Nous allons dégager les abords du trou pour réaliser les recherches en sécurité”, raconte l’édile de la commune.

Crédit photo : La Nouvelle République

Naturellement, les autorités ont rapidement fermé la route afin d’opérer de façon plus sereine et surtout éviter le passage de voiture sur un axe dont la solidité restait à évaluer. Une déviation routière a également été mise en place en attendant d’en savoir plus sur cette mystérieuse cavité qui aurait donc un lien avec l’historique architectural de la ville.