Record : 3 tonnes de viande et 74 heures de cuisson, près de Lyon, ils réalisent le barbecue le plus long au monde

Quoi de mieux pour profiter des week-ends prolongés de mai qu’un barbecue prolongé ? C’est ce qu’ont organisé deux hommes près de Lyon avec une récompense à la clé.

Le plus long barbecue au monde

Le printemps est de retour et le soleil aussi. Le moment est donc bien choisi pour sortir le barbecue et en profiter. Dans ce cas précis, le mot « profiter » est un euphémisme.

En effet, les habitants de Oullins-Pierre-Bénite, non loin de Lyon, ont mis le barbecue à l’honneur en ce week-end prolongé. D’ailleurs, le barbecue aussi fut prolongé.

Crédit photo : Les Toqués du Rock

Ce sont Maxime Balouzat de l’agence Coïncidence et Cyril Leroy, chef des Toqués du Rock et double champion de France de barbecue, qui ont organisé l’événement sur quatre jours.

Un barbecue pour la bonne cause

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Crédit photo : Jianbi Chen/ iStock

Le barbecue a commencé jeudi midi avant de se terminer dimanche midi. En tout, 3,4 tonnes de viande ont été cuisinées et 74 heures de cuisson enregistrées sur une durée de quatre jours. Cette longévité a permis à Maxime Balouzat et Cyril Leroy de décrocher le record du plus long barbecue du monde après homologation par un huissier de justice.

Ainsi, les deux hommes ont battu le précédent record détenu par les Américains et leurs 41 heures de cuisson en continu. Au menu de ce barbecue français : une quantité pharaonique de côtes de bœuf, de porc effiloché, de merguez et de chipolatas, le tout chapeauté par Cyril Leroy sur cinq barbecues différents durant le week-end. Heureusement, le chef a pu compter sur l’aide d’une cinquantaine de bénévoles.

Au cours l’événement, 10 500 repas ont été servis. 700 ont été distribués gratuitement la nuit aux policiers, pompiers et personnes défavorisées, ajoutent nos confrères de 20 Minutes. L’argent récolté durant le barbecue sera reversé à DNA, une association qui favorise l’inclusion des personnes en situation de handicap, a précisé Coïncidence.