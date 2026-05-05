Record : 3 tonnes de viande et 74 heures de cuisson, près de Lyon, ils réalisent le barbecue le plus long au monde

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Record du plus long barbecue à Oullins-Pierre-Bénite

Quoi de mieux pour profiter des week-ends prolongés de mai qu’un barbecue prolongé ? C’est ce qu’ont organisé deux hommes près de Lyon avec une récompense à la clé.

Le plus long barbecue au monde

Le printemps est de retour et le soleil aussi. Le moment est donc bien choisi pour sortir le barbecue et en profiter. Dans ce cas précis, le mot « profiter » est un euphémisme.

En effet, les habitants de Oullins-Pierre-Bénite, non loin de Lyon, ont mis le barbecue à l’honneur en ce week-end prolongé. D’ailleurs, le barbecue aussi fut prolongé.

Assiette de barbecue Crédit photo : Les Toqués du Rock

Ce sont Maxime Balouzat de l’agence Coïncidence et Cyril Leroy, chef des Toqués du Rock et double champion de France de barbecue, qui ont organisé l’événement sur quatre jours.

Un barbecue pour la bonne cause

La suite après cette vidéo

Cuisson sur le barbecueCrédit photo : Jianbi Chen/ iStock

Le barbecue a commencé jeudi midi avant de se terminer dimanche midi. En tout, 3,4 tonnes de viande ont été cuisinées et 74 heures de cuisson enregistrées sur une durée de quatre jours. Cette longévité a permis à Maxime Balouzat et Cyril Leroy de décrocher le record du plus long barbecue du monde après homologation par un huissier de justice.

Ainsi, les deux hommes ont battu le précédent record détenu par les Américains et leurs 41 heures de cuisson en continu. Au menu de ce barbecue français : une quantité pharaonique de côtes de bœuf, de porc effiloché, de merguez et de chipolatas, le tout chapeauté par Cyril Leroy sur cinq barbecues différents durant le week-end. Heureusement, le chef a pu compter sur l’aide d’une cinquantaine de bénévoles.

Au cours l’événement, 10 500 repas ont été servis. 700 ont été distribués gratuitement la nuit aux policiers, pompiers et personnes défavorisées, ajoutent nos confrères de 20 Minutes. L’argent récolté durant le barbecue sera reversé à DNA, une association qui favorise l’inclusion des personnes en situation de handicap, a précisé Coïncidence.

Record du monde
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Camille V.

Au sujet de l'auteur :

Titulaire d'un Master en Communication/Cinéma, Camille V. est journaliste spécialisée dans les intersections entre culture et écologie. Auteure d’un mémoire remarqué sur la Cli-fi (Climate Fiction) au cinéma, elle décrypte pour Demotivateur l'actualité du divertissement (films et séries) sous un angle sociétal et environnemental. Passionnée par l'art et la protection animale, elle apporte une expertise académique et critique à la rédaction de ses dossiers.

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