Retards, oublis, devoirs non faits : cette école inflige jusqu'à 100 € d'amende aux élèves, qui ne respectent pas le règlement

Une école a pris une décision radicale pour sanctionner les élèves qui ne respectent pas le règlement de l’établissement : ils écopent d’une amende pouvant aller jusqu’à 100 euros.

Dans les établissements scolaires, les élèves sont toujours punis s’ils ne respectent pas le règlement. Au Texas, certaines écoles ont par exemple réintroduit le châtiment corporel comme sanction tandis que dans un collège français, les heures de colle ont été remplacées par des corvées de jardinage.

En Suisse, l’école professionnelle d’Aarau a eu une autre idée. Si les élèves arrivent en retard, qu'ils oublient leurs affaires ou qu’ils n’ont pas fait leurs devoirs, ils écopent d’une… amende.

Jusqu’à 100 euros d’amende

Cette méthode est tout à fait légale en Suisse et l’établissement a le champ libre pour définir les conséquences en cas de manquement au règlement. Ainsi, les élèves peuvent recevoir des amendes allant de 10 francs suisses (11 euros) à 90 francs suisses (100 euros). Si les amendes ne sont pas réglées, le bulletin scolaire n’est pas envoyé au domicile de l’élève.

“Lorsqu’une personne enfreint de manière répétée le règlement, une amende s’ensuit inévitablement. Si des montants restent impayés au deuxième ou troisième rappel, nous ne remettons pas le bulletin scolaire sous forme papier”, a affirmé Margret Baumann, rectrice de l’école, à La Dépêche.

Cependant, il est primordial pour les élèves de recevoir leur bulletin scolaire en format papier car ce document doit être montré à leur maître d’apprentissage dans le cadre de leur formation. En plus de cela, les familles qui ne paient pas les amendes s’exposent à des poursuites judiciaires.

“C’est inacceptable”

Cette mesure est loin de faire l’unanimité auprès des élèves. Lucas, 17 ans, a dû payer 10 francs suisses deux fois de suite car il n’avait pas fait ses devoirs et avait oublié ses affaires de sport chez lui.

“On ne gagne déjà presque rien et on doit encore dépenser de l’argent pour ça”, a-t-il déploré auprès de 20 Minutes.

Noé, un autre élève, a quant à lui payé 10 francs suisses après avoir oublié sa calculatrice, une sanction qu'il juge“inacceptable”.

Cependant, d’autres élèves comprennent cette décision. C’est le cas de Julie, 18 ans, qui pense que les amendes “incitent les jeunes à respecter les règles”. De leurs côtés, Diego et Nicolas estiment que payer 50 francs suisses (53 euros) pour avoir craché dans la cour de l’école était justifié.

L’argent récolté est collecté pour financer des actvités sportives et culturelles aux élèves.

Cette nouvelle méthode pourrait-elle arriver en France ?