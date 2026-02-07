Un chauffeur de bus scolaire craque et laisse 40 élèves seuls près d'un centre commercial

Le 30 janvier dernier à Ottawa, au Canada, un chauffeur de bus scolaire a décidé d’abandonner 40 élèves près d’un centre commercial à cause de certains d’entre eux qui étaient trop turbulents.

Pour faire le métier de chauffeur de bus scolaire, il faut avoir beaucoup de patience et de tolérance, surtout en fin de journée lorsque les esprits des enfants se déchaînent après une journée d’école. Il faut aussi être doté d'un certain sens des responsabilités.

Le 30 janvier dernier à Ottawa, au Canada, une quarantaine d’élèves du Collège catholique Samuel-Genest sont sortis de classe et sont montés dans le bus scolaire pour rentrer dans leur quartier de Vanier, comme à leur habitude.

Cependant, certains d'entre eux se sont montrés particulièrement turbulents, tant et si bien que le chauffeur s'est arrêté après quelques kilomètres parcourus, environ à mi-parcours. Il a stationné le véhicule dans le stationnement du Consortium de transport scolaire d’Ottawa, à deux pas d'un centre commercial.

Il craque et abandonne les enfants hors du bus

Le chauffeur leur a alors sommé de descendre du bus, laissant ainsi 40 adolescents à leur propre sort. Une élève de 14 ans a alors appelé la police, tandis que d'autres élèves sont descendus du véhicule pour se rendre dans le centre commercial. Les forces de l'ordre se sont rendues sur place et ont pris en charge les adolescents. Un autre chauffeur de bus a été envoyé pour reconduire les adolescents chez eux.

Une mère de famille s’est plainte de l’attitude du chauffeur de bus auprès de Radio Canada. Elle a expliqué que ce n'était pas la première fois que le chauffeur était mis en cause, qu'il aurait notamment insulté sa fille auparavant.

"C'est la vie de nos enfants qui est dans ses mains"

Le chauffeur de bus a immédiatement été renvoyé et une enquête a été lancée, a assuré le directeur du Consortium de transport scolaire d’Ottawa. Il a ajouté que c'est la première fois qu'il est témoin d'une telle situation et qu'il condamne entièrement la décision du chauffeur. Le Service de la police d'Ottawa a aussi annoncé mener une enquête sur le chauffeur, mais aussi pour éclairer les circonstances qui l'ont poussé à agir de la sorte.