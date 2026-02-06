Dans une école, un enfant de 7 ans menace le directeur et un autre employé avec un couteau

À Pau, dans les Pyrénées-Atlantiques, le directeur d’une école a été menacé par un enfant de 7 ans qui tenait un couteau. Un autre employé de l’établissement s’est également retrouvé en danger.

L’école publique “Les quatre coins du monde” est située à Pau, dans les Pyrénées-Atlantiques. L’établissement est situé dans un quartier sensible de la ville et est une école prioritaire, où l’on compte de nombreux signalements.

“Il s’agit d’une école confrontée à des accès de violence, des refus d’autorité et de nombreuses difficultés. C’est récurrent depuis des années. Malheureusement, nous ne disposons pas d’assez de moyens pour pouvoir accompagner les élèves dans leurs besoins spécifiques, il n’y a pas assez de psychologues scolaires, d’AESH… Tout cela fait que le contexte est très compliqué et très sensible”, a indiqué Elsa Delignières, membre du Syndicat National Unitaire des Instituteurs (FSU-Snuipp), à France 3.

Il saisit un couteau

Mercredi 4 février, les membres de l’école ont eu une grosse frayeur. Un enfant âgé de 7 ans, très agité, a quitté sa classe et a été conduit dans la salle des professeurs, qui fait aussi office de cuisine. Le directeur de l’école a tenté de le calmer, mais l’enfant a attrapé un couteau et l’a menacé, lui et un autre employé qui se trouvait dans la salle.

“L’enfant se saisissait d’un couteau qui était en train de sécher et le pointait en direction de l’adulte, qui quittait immédiatement la salle pour avertir les forces de l’ordre”, a indiqué Rodolphe Jarry, le procureur de Pau, dans un communiqué rapporté par France 3.

Il menace “pour qu’il arrête de le gronder”

Les policiers sont rapidement intervenus pour prendre en charge l’enfant, qui leur a avoué “s’être emparé d’un couteau pour le menacer afin qu’il arrête de le gronder”. Ce n’est pas la première fois que ce genre d’incident se produit en France puisqu’en janvier 2025, une lycéenne vexée par une remarque a tabassé sa professeure en plein cours.



Le directeur de l’école de Pau a quant à lui déposé une plainte dans le but de “favoriser une prise de conscience destinée à aider l’enfant”. L’enquête a été confiée au commissariat de la ville. Comme l’enfant est très jeune, il est présumé “non capable de discernement”.

Affaire à suivre…