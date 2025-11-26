Ils trouvent un comic “Superman” datant de 1939 dans le grenier de leur mère et le revendent... 8 millions d'euros

En Californie, trois frères ont retrouvé un vieil exemplaire du comic “Superman No.1” dans le grenier de leur mère. La bande dessinée a été mise en vente aux enchères et vendue à un prix impressionnant.

En Californie, trois frères ont récemment découvert un véritable trésor dans le grenier de la maison de leur mère décédée. Dans des boîtes contenant de vieux journaux, ils ont trouvé un exemplaire du comic book “Superman No.1”. L’exemplaire, datant de 1939, était en parfait état.

Il s’agit d’une très belle trouvaille puisqu’il ne reste aujourd’hui que très peu de copies intactes de ce comic. À l’époque, les lecteurs découpaient les couvertures des bandes dessinées pour en faire des affiches. Aujourd’hui, il resterait moins de 500 comics de “Superman No.1” dans le monde.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par America's auction house (@heritageauctions)

Le comic le plus cher au monde

L’exemplaire trouvé dans ce grenier est l’une des 500 000 copies originales du comic. Il a été proposé lors d’une vente aux enchères organisée par Heritage Auctions le 20 novembre dernier. En raison de sa rareté et de son état exceptionnels, le comic a été vendu au prix de 9,12 millions de dollars, soit près de 7,92 millions d’euros.

Crédit photo : @heritageauctions / Instagram

Il n'est pas rare de voir des livres atteindre des prix de vente exhorbitants lors de vente aux enchères. Ce fut par exemple le cas de ce livre "Harry Potter" unique au monde, qui a été vendu 25 000 euros alors qu'il a été trouvé dans une poubelle. Ainsi, cet exemplaire de "Superman" est devenu le comic le plus cher au monde. L’identité de l’acheteur n’a pas été dévoilée.

Ce nouveau record était auparavant détenu par “Action Comics No.1”, comme le rapporte Le Figaro. Vendu pour 6 millions de dollars, ce comic contenait la première apparition de Superman dans une anthologie. Un autre exemplaire similaire, “Detective Comics No.27”, où l’on voit la première apparition de Batman, a été vendu pour 4,8 millions de dollars en 2024.

Une histoire familiale

Si les trois frères sont heureux d’avoir fait cette découverte, c’est avant tout parce qu’ils ont retrouvé un héritage de leur mère. Cette dernière a toujours dit à ses fils qu’elle possédait des comics rares quelque part, mais elle ne savait plus où. C’est en vidant sa maison après sa disparition que les trois hommes ont trouvé ce comic.

“Ils sont dans leur cinquantaine et leur soixantaine, et leur mère leur a toujours dit qu’elle avait une coûteuse collection de comics mais elle ne leur avait jamais montré”, a expliqué Lon Allen, vice-président de Heritage Auctions, à ABC News.

Crédit photo : Heritage Auctions

D’autres comics rares ont également été retrouvés dans ce grenier, mais ils n’ont pas encore été estimés ni mis en vente.

“Il ne s’agit pas simplement d’une histoire de vieux papier et d’encre. Cela n’a jamais été seulement une question d’objet de collection. C’est un témoignage de la mémoire, de la famille et des manières inattendues dont le passé revient vers nous”, a confié l’un des frères, selon des propos rapportés par Ouest-France.

Une belle découverte pour ces trois frères.