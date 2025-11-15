Il dépense sans le savoir plus d'un milliard de dollars en bitcoin... pour deux pizzas

Pour situer un peu le contexte, on est en 2010. À ce moment-là, le Bitcoin, franchement, c’est un truc dont presque personne n’a entendu parler. Ça circule surtout entre quelques passionnés un peu geeks qui passent leurs soirées sur des forums pas très sexy. On est loin, très loin, du truc qui affole les marchés aujourd’hui.

Et puis, au milieu de cette petite communauté, il y a un développeur, Laszlo Hanyecz. Un jour, il balance un message assez improbable : il propose 10 000 Bitcoin contre deux pizzas. Deux vraies pizzas, livrées chez lui. On sent que c’est plus une tentative qu’un geste réfléchi. Il teste, voilà, sans se dire une seconde que ça va devenir un symbole. Quelqu’un accepte l’échange, la commande part, il mange ses pizzas… et basta. Personne ne réalise que cette petite scène fera le tour du monde plus tard.

Quand le temps retourne complètement la situation

Pendant un bon moment, cette histoire reste un truc que seuls quelques geeks connaissent. Une anecdote marrante, sans plus. Et puis le Bitcoin commence à grimper, puis grimper encore, puis… enfin tu vois. Le truc finit par exploser totalement.

C’est là que quelqu’un se dit : “Attendez, au fait… ces 10 000 Bitcoin, ça vaut combien maintenant ?” Et les calculs donnent un résultat complètement délirant : plus d’un milliard de dollars. Pour deux pizzas qui, soyons honnêtes, n’ont probablement même pas marqué le repas de l’époque. Ça pique un peu.

Un simple repas qui devient un symbole

Avec le temps, l’histoire commence à circuler partout. La communauté crypto en fait même une sorte de rendez-vous, le “Bitcoin Pizza Day”, chaque 22 mai. On ressort les memes, les tweets, on rend presque hommage à cette commande improvisée.

Certains trouvent ça drôle, d’autres trouvent ça triste. Et puis il y en a qui disent que, finalement, Laszlo a surtout été le premier à prouver que le Bitcoin pouvait acheter quelque chose. Une petite victoire technique qui, sans le vouloir, a lancé quelque chose de beaucoup plus grand.

Un rappel étrange sur la valeur et le temps qui passe

Ce qui reste fascinant, c’est que cette histoire met vraiment en lumière à quel point la valeur peut changer, parfois sans prévenir. Un jour, 10 000 Bitcoin n’achètent qu’un repas un peu banal. Quinze ans plus tard, c’est l’équivalent d’un immeuble entier, ou même plus.

Et la leçon, si on peut appeler ça comme ça, c’est peut-être que les grands bouleversements commencent souvent par un truc minuscule. Un gars qui a faim, une idée un peu bizarre, un forum, et hop. Le reste, c’est le temps qui fait son boulot, et on ne contrôle plus rien.