Voici le montant précis à donner pour le calendrier des pompiers et des facteurs, sans paraître radin

Chaque année, la même question se pose lorsqu’un pompier ou un facteur sonne à votre porte pour vous vendre un calendrier : quel montant faut-il donner ? On vous donne quelques indications.

Dès le mois de novembre, les pompiers et les facteurs font du porte-à-porte pour vendre leurs traditionnels calendriers. Jusqu’au mois de janvier, cette tradition permet aux habitants de supporter de manière symbolique les pompiers et les facteurs et de récompenser leur travail, indispensable au quotidien. L’argent récolté est ensuite destiné aux oeuvres sociales des pompiers et des facteurs.

Crédit photo : iStock

S’il existe des faux vendeurs de calendriers dont il faut se méfier et qu’il est possible de démasquer facilement, une autre question se pose : combien d’argent faut-il donner pour un calendrier ? Bien que le montant soit libre, de nombreux habitants ne savent généralement pas quelle somme donner. En effet, il n’est pas facile de trouver le juste milieu et de donner sans se ruiner, ni paraître radin.

Quel est le montant minimum ?

Pour vous aider à vous faire une idée, voici quelques indications. Tout d’abord, les pompiers et les facteurs achètent eux-mêmes leurs calendriers, dont le prix varie généralement entre 2 et 3 euros. En plus de cela, les professionnels se déplacent eux-mêmes chez les habitants pendant leur temps libre.

Crédit photo : iStock

Ainsi, si vous donnez 5 euros, il ne reste plus que 2 ou 3 euros pour rémunérer le temps de déplacement du pompier. Comme l’explique Notre Temps, cette somme ne couvre pas les frais d’impression du calendrier, ni le déplacement et l’investissement du professionnel qui a pris le temps de venir à votre rencontre.

Combien d’argent faut-il donner ?

De manière générale, les 5 euros sont souvent jugés comme étant le strict minimum. Il est donc recommandé de donner au moins 10 euros par calendrier, que ce soit pour le pompier ou le facteur. Cette somme permet de couvrir les frais d’impression des calendriers tout en laissant une part significative.

Selon Mode & Travaux, donner entre 5 et 10 euros correspond aux petits budgets et reste un montant symbolique. Une somme comprise entre 10 et 15 euros est correcte pour la plupart des calendriers. Si vous donnez plus de 15 euros, votre contribution sera perçue comme généreuse.

Crédit photo : iStock

Ces chiffres sont des indicateurs si vous vous demandez combien donner pour un calendrier mais pour rappel, le montant est libre et chacun donne ce qu’il veut en fonction de son budget. En plus de cela, aucun professionnel ne doit insister pour que vous donniez plus. Des informations à garder en tête si l'on sonne à votre porte dans les jours qui viennent.