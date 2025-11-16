Pendant 20 ans, il prétend être aveugle et touche plus de 150 000 € d'aides et allocations

Franchement, on dirait un scénario un peu tordu, mais non : un homme a réussi à faire croire pendant vingt ans qu’il était aveugle. Vingt ans, pas deux. C’est le genre d’histoire où, quand on la lit, on se dit “mais comment personne n’a capté avant ?”. Les enquêteurs italiens, eux, ont fini par tiquer quand ils ont remarqué que le monsieur, soi-disant incapable de voir, se débrouillait plutôt bien dehors. Le genre “je marche tout seul, j’évite les obstacles tranquilles”. C’est sûr que ça fait tâche quand on est censé ne rien voir du tout.

Et le plus dingue, c’est que ça a roulé comme ça pendant deux décennies sans que personne n’appuie sur le bouton alerte. On aurait presque envie de dire qu’il a eu une chance insolente… ou un culot monstrueux. Un mix des deux ? Va savoir.

Une somme qui donne le tournis quand on y pense

Au final, le montant récupéré par le couple dépasse les 150 000 €. Quand on met le chiffre noir sur blanc, ça pique un peu. Une partie était prévue pour payer un auxiliaire de vie, sauf que l’auxiliaire… bah voilà, il n’a jamais existé. L’argent arrivait, et puis basta.

Les enquêteurs ont fini par ressortir des vidéos où on le voit faire des trucs qu’un aveugle total ne pourrait juste pas faire. Rien de spectaculaire, mais suffisant pour comprendre que quelque chose ne collait pas. Ils ont même fait appel à un ophtalmo et un médecin légiste, et les deux ont confirmé ce que tout le monde pensait déjà : non, ce monsieur n’était pas aveugle. Pas même un peu.

L’interpellation : pas vraiment une surprise à ce stade

Le 7 octobre, les policiers débarquent chez lui et arrêtent l’homme et son épouse. Depuis, ils sont assignés à résidence. Le dossier est chargé : fraude aggravée, fausse déclaration, tromperie envers des médecins… bref, pas juste un petit “oups, j’ai touché trop d’aides”, non. Là, on est sur une fraude de compète.

L’Italie a déjà connu ce genre d’affaire, mais vingt ans, c’est autre chose. On n’est plus dans le petit arrangement, là. Ça surprend tout le monde, même ceux qui ont l’habitude des arnaques aux aides sociales. C’est long, vingt ans, pour maintenir un mensonge pareil.

Et maintenant, quoi ?

Cette histoire relance forcément tout un débat : faut-il plus de contrôles ? Plus de vérifications médicales ? C’est délicat, parce qu’à force de se méfier, on finit par compliquer la vie des gens qui en ont vraiment besoin. Et ça, personne ne veut ça non plus.

On ne sait pas encore quelle sanction tombera, mais une chose est sûre : cette affaire va rester dans le paysage médiatique un petit moment. Quand on raconte une fraude de vingt ans, les réactions fusent. Et beaucoup se demandent comment un truc de cette ampleur a pu passer sous les radars aussi longtemps.