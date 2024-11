Réveillé par un bruit dans sa chambre, il regarde sous son lit et fait une découverte terrifiante

Sur Reddit, un homme a fait part de la terrible découverte qui l’a faite sous son lit. Frissons garantis.

Récemment, un homme de 24 ans (que nous appellerons Hugo) s’est rendu sur le forum Reddit pour raconter le moment terrifiant où il a découvert que son colocataire Eddy dormait... sous son lit depuis plusieurs mois.

«Quelques mois après avoir commencé à vivre en colocation avec lui, il m'a dit qu'il était pansexuel. J'ai dit ok, cool. Cette information personnelle ne m'intéresse pas et je ne porte pas de jugement. J'ai dit d’accord».

Un peu plus tard, son colocataire lui a demandé s’il avait déjà envisagé d’avoir des relations intimes avec d’autres hommes.

«J’ai répondu que non. J’ai également dit que je ne me sentais pas à l’aise lorsqu’il me posait des questions aussi personnelles».

Crédit Photo : iStock

Il y a quelques jours, l’auteur du message a eu la peur de sa vie après avoir entendu un bruit sous son lit en pleine nuit.

«J’ai entendu du bruit sous mon lit. Il y avait du mouvement. Au début, je me suis dit que je l’imaginais, mais je l’ai entendu à nouveau. Je me suis dit ‘Oh mon Dieu, est-ce qu’il y a une souris ou un rat ?' Mon Dieu. Il était 3 heures du matin. Donc je me suis levé et j’ai regardé sous le lit avec la lampe torche de mon portable».

Quelle ne fut pas sa surprise lorsqu’il est tombé nez à nez avec son colocataire.

«Ça a été le moment le plus effrayant de ma vie»

Comme il le précise, Eddy était installé sous son lit. Une découverte choquante qui a bouleversé Hugo.

«Ça a été le moment le plus effrayant de ma vie. (…) Il était là, il me regardait avec de grands yeux, et il a HURLÉ quand j’ai regardé sous le lit. J’ai cru avoir une attaque».

Crédit Photo : iStock

Face à cette situation, l’intrus s’est confondu en excuses.

«Je l’ai entendu dire ‘Pardon pardon pardon pardon pardon’ en sortant de sous le lit. Il pleurait et il s’excusait encore et encore. J’ai eu tellement peur que j’ai fui l’appartement en pyjama», détaille Hugo.

Peu de temps après, le jeune homme a reçu un message étrange de la part d’Eddy. Dessus, ce dernier lui révèle qu’il a pris l’habitude de dormir sous son lit depuis trois ou quatre mois.

«Il m’a dit qu’il le faisait pour se rapprocher de moi pour qu’on ‘se sature physiquement’. Pardon?! ».

Les internautes sont choqués

Encore sous le choc, Hugo a profité de l’absence de son colocataire pour récupérer ses affaires avant de se rendre chez un ami.

«Notre bail se termine dans un mois, mon intention est simplement de ne pas le renouveler».

Depuis, l’utilisateur se demande s’il a eu tort de se mettre en colère en apprenant la vérité. Sans réelle surprise, son récit a fait réagir de nombreux internautes.

Crédit Photo : capture d'écran / Reddit

Dans les commentaires, ils conseillent tous à Hugo de couper les ponts avec le colocataire.

«Ce mec est instable et il faut que tu sortes de là», «Son comportement relève du harcèlement criminel», «C’est un prédateur, change de colocataire. S’il fait une chose pareille, qui sait ce qu’il a fait d’autre?», peut-on lire parmi les réactions.

Et vous, que feriez-vous dans cette situation ?