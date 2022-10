Elle donne à ses jumeaux les prénoms de deux personnages de dessin animé et regrette son choix

Une femme a récemment expliqué qu’elle regrettait son choix de prénoms pour ses deux enfants et la raison a de quoi surprendre.

On ne le répétera jamais assez mais choisir un prénom pour son enfant n’est pas une tâche aisée et cela ne doit surtout pas être pris à la légère.

À voir aussi

Hélas, certains parents, qui pensaient sûrement être originaux à la naissance de leur progéniture, en viennent parfois à regretter leur choix.

C’est notamment le cas d’une maman anonyme qui a éprouvé le regret d’avoir donné à ses jumeaux deux prénoms, certes atypiques, mais quelque peu connotés. Un choix d’autant plus regrettable qu’il a été dicté par un excès de spontanéité, sous l’effet d’un puissant médicament.

Aujourd’hui, la jeune femme redoute la réaction des gens et de son entourage !

Crédit photo : Istock

Elle regrette d’avoir donné ces deux prénoms à ses enfants

Dans son témoignage publié sur le site NetMums, cette mère de famille explique qu’elle se sent désormais mal à l’aise lorsqu’elle appelle ses enfants par leurs prénoms, car ces derniers ne sont pas sans rappeler ceux de… personnages de dessins animés.

« J’ai besoin de conseils (…) J’ai des jumeaux (un garçon et une fille) que j’ai nommés Charlie et Lola (ces deux prénoms étant le titre d’une célèbre série animée mais aussi d’un livre pour enfants ndlr). Ne vous méprenez pas, j’aime les deux noms mais j’ai l’impression d’avoir pris la mauvaise décision et j’ai toujours des réactions maladroites quand les gens me demandent » indique-t-elle ainsi dans des propos relayés par le site entrenous.fr.

Crédit photo : Istock

« J’avais des doutes à l’origine quand je les ai eus car j’étais sous Tramadol (un antidouleur opioïde ndlr) depuis des jours et j’ai l’impression d’avoir un peu précipité ma décision » poursuit-elle, confiant être désormais « sous pression », 6 mois après la naissance des jumeaux, car elle doit déclarer légalement les prénoms.

« Mon partenaire pense que je suis ridicule mais je suis celle qui passe le plus de temps avec les autres parents et enfants et je redoute toujours la réaction des gens », ajoute-t-elle ainsi, tout en se questionnant sur un éventuel changement de prénom de sa fille.

« Ce sera de Lola à Lila donc une seule lettre de différence et pas trop déroutant pour quiconque y compris pour le bébé », conclut-elle.

Un choix cornélien pour cette maman qui peut toutefois compter sur le soutien des internautes, lesquels lui conseillent globalement de ne pas changer les prénoms.

Les personnages de Charlie et Lola. Crédit photo : DR