Elle donne un prénom unique à son bébé... mais se rend compte trop tard qu'il va détruire sa vie

Une jeune maman a donné accidentellement à son bébé un prénom à connotation se*uelle. Un choix qui horrifie la toile.

Récemment, une utilisatrice de Reddit a partagé une histoire qui est devenue virale sur le forum.

Dans son message, elle raconte que sa cousine de 20 ans a donné naissance à une petite fille en 2024.

Elle explique ensuite que la mère de famille a mélangé les prénoms de ses grands-parents - Charlotte et Harvey - pour prénommer sa fille. À travers cette décision, la jeune maman souhaitait ainsi rendre hommage à ses aïeuls.

Résultat : cette dernière a appelé sa progéniture « Harlotte ». Elle a gardé le prénom inventé du bébé secret jusqu’à la naissance.

Une chose est sûre : elle était loin de se douter que son choix allait horrifier ses proches.

« Elle lui a donné un prénom tellement horrible que je ne peux pas appeler le prénom comme ça (…) Cette pauvre enfant. Harlotte. HARLOTTE », a écrit sa cousine.

« Tu as appelé ton bébé p*te ??? »

De son côté, la grand-mère de la fillette a réagi violemment en apprenant la nouvelle. La raison ? Ce prénom ressemble au terme « harlot », qui signifie « prostituée » ou « femme aux mœurs légères » en anglais.

« Tu as appelé ton bébé p*te ??? », a hurlé la grand-mère.

Face à cette situation, la maman d’Harlotte s’est effondrée en larmes en réalisant ce qu’elle avait fait.

L’auteure du message, quant à elle, a indiqué qu’elle ne pouvait se résoudre à appeler sa nièce par son prénom.

« Elle est née toute rose et a un petit nez retroussé, alors je l'appelle Porcinet pour l’instant ».

Sans réelle surprise, sa publication a fait réagir les internautes. Dans la session commentaires, nombreux sont ceux qui ont qualifié ce prénom « d’épouvantable ».

« Je commencerais immédiatement et avec insistance à appeler cette enfant Lottie et je ne reviendrais jamais en arrière », a commenté une personne.

Une autre a écrit :

« Dans 99,9 % des cas, je recommande aux futurs parents de garder leurs prénoms pour eux. Ici, c'est le 0,1 % restant ».

Certaines personnes ont suggéré que la mère aurait pu appeler sa fille Charley, Charvey, Harley ou Harvette.

Source : Daily Mail
