Aux États-Unis, 50% des hommes pensent être capables faire atterrir un avion

Aux États-Unis, un sondage a décelé la confiance débordante que peut avoir la majorité des hommes si jamais ils se retrouvaient au pilotage d’un avion. Quasiment la moitié d’entre eux se sentent capable de réussir un atterrissage en bonne et dûe forme.

Y a-t-il un pilote dans l’avion ? S’il y a deux Américains à bord, l’un d’eux pourrait sûrement sauver la mise. C’est ce qu’indique un sondage réalisé par le gouvernement américain via le média Today !

Selon cette étude, un tiers des adultes américains sont persuadés qu’ils pourraient faire atterrir un avion de ligne “en toute sécurité”. Un chiffre qui monte à 50% chez les hommes. Une enquête qui montre le degré de confiance débordant chez les Américains.

Naturellement, ce sondage a rapidement été dénoncé par des spécialistes de l’aviation, qui ont réagi à travers une publication dans The Conversation. Selon eux, la population sous-estime les difficultés de piloter un avion, surtout un gros porteur avec des centaines de passagers à bord.

Crédit photo : iStock

Des spécialistes de l’aviation déplorent l’excès de confiance des Américains

En outre, ils rappellent que les deux étapes les plus complexes, que sont le décollage et l'atterrissage, ne représentent que 10% du vol. Les 90% restants sont dédiés “à surveiller les systèmes de pilotage automatique et à s’assurer que tout fonctionne comme prévu”. Ce qui signifie la possession de connaissances et de compétences que l’on ne peut acquérir qu’à travers une formation spécifique de pilote. Comme vous l'aurez deviné, il ne suffit pas d'être un pro à Flight Simulator pour être un vrai pilote !

Ils indiquent également que l’atterrissage est, de loin, la manoeuvre la plus délicate durant un vol : “Il nécessite un contrôle précis de la direction et de la vitesse de descente de l’avion (...) Pour réussir son atterrissage, le pilote doit maintenir une vitesse appropriée tout en gérant la configuration du train et des volets, en respectant les règles du trafic aérien, en communiquant avec les contrôleurs aériens et en remplissant un certain nombre de listes de contrôle papier et numériques".

Si les résultats de l’étude peuvent prêter à sourire, elle dénote en tout cas de l’excès de confiance. Selon Wired Italia, ces résultats font ressurgir le syndrome Dunning-Kruger, un biais cognitif qui décrit une tendance à se surestimer “sans pouvoir réellement quantifier ses propres connaissances ou celles des autres”. Ou comment diagnostiquer médicalement l’excès de confiance ! Certains ont peut-être trop regardé Les AIles de l'Enfer !