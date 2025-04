Si vous vendez ces objets sur un vide-grenier, vous vous exposez... à 45 000 euros d'amende

Vous voulez participer à un vide-grenier pour vendre vos vieilles affaires ? Attention, certains objets sont interdits à la vente, et l’amende peut être très salée. Voici lesquels.

Avec le retour des beaux jours, les vide-greniers en plein air refont leur apparition. L’occasion idéale pour les propriétaires de se débarrasser de leurs vieilles affaires, et pour les chineurs de débusquer une perle rare. Mais attention : si vous voulez participer à un vide-grenier, il existe des règles strictes à respecter.

Crédit photo : iStock

En France, vous n’avez pas le droit de participer à plus de deux vide-greniers par an. Si vous ne respectez pas cette règle, vous vous exposez à une amende de 30 000 euros. En plus de cela, sachez que vous n’avez pas le droit de tout vendre car certains objets sont interdits sur les vide-greniers. Voici lesquels.

Des objets interdits

En premier lieu, il est interdit de vendre un objet neuf sur un vide-grenier car ces événements sont réservés à la vente d’objets de seconde main. D’après le Code du commerce relayé par TF1 Info, les particuliers ont le droit de vendre “exclusivement des objets personnels et usagés”. Dans le cas contraire, la vente est vue comme de la concurrence déloyale et vous risquez une amende pour “vente illégale sur la voie publique”, qui s’élève à 3 750 euros.

Crédit photo : iStock

En plus des objets neufs, d’autres produits sont interdits sur les vide-greniers. C’est le cas des denrées alimentaires, pour des raisons sanitaires, de l’alcool, du tabac et des médicaments. Vous n’avez également pas le droit de vendre des objets que vous avez créé vous-même comme une oeuvre d'art, un objet de décoration ou un vêtement, bien que certains tableaux puissent valoir de l'or. Ces objets font partie de l’artisanat et pour les vendre, vous devez vous déclarer comme professionnel et payer des taxes. Si vous ne respectez pas cette règle, votre vente sera associée à une “activité commerciale dissimulée”, et vous risquerez 45 000 euros d’amende.

Des règles très importantes à connaître avant de se lancer dans un vide-grenier, pour éviter une amende très salée.