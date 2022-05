Var : un sanglier a été aperçu en train de nager... dans la mer

Dans le Var, à Six-Fours, deux amis sont partis à la pêche et ont fait une rencontre pour le moins inattendue puisqu’ils ont repéré un sanglier qui nageait dans la mer.

Mercredi 4 mai, à Six-Fours, un jeune homme nommé Joffrey et son ami ont décidé d’aller pêcher quelques poissons. Pour cela, ils sont partis du port de la ville sur un bateau à moteur. Après s’être éloignés du port, les deux amis ont aperçu quelque chose qui flottait à la surface de la mer et ont décidé de s’en approcher.

Crédit photo : Joffrey Emeline

Contrairement à ce qu’ils pensaient, il ne s’agissait pas d’un poisson mais d’un animal bien plus gros.

Un sanglier nageait dans la mer

En s’approchant doucement, les deux pêcheurs ont remarqué qu’un sanglier était en train de nager dans la mer.

« Un moment, on aperçoit au loin un gros truc qui sort de l’eau et des mouettes au-dessus, a raconté Joffrey. Mais d’habitude, quand il y a un poisson mort, elles viennent dessus. Pas là. On décide de s’approcher et là, drôle de rencontre : un sanglier en train de nager en direction de l’île du Rouveau. Il était à mi-distance des Embiez, ce qui fait déjà une sacrée distance ! »

Crédit photo : Joffrey Emeline

Les deux pêcheurs ont pris une photo et une vidéo de l’animal en train de nager, avant de repartir rapidement pour ne pas l’effrayer. S’ils n’ont pêché aucun poisson, cette rencontre inattendue restera gravée dans leur mémoire, d’autant plus qu’ils ont fait une nouvelle rencontre en repartant.

« On a même croisé un groupe de dauphins à 200 mètres de nous, s’est exclamé Joffrey. C’était le combo gagnant ! »