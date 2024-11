En pleine randonnée, son compagnon lui tourne le dos 45 secondes... elle disparaît mystérieusement sans laisser de trace

Qu’est-il arrivé à Barbara Bolick ? Alors qu’elle faisait une randonnée avec son compagnon, elle a disparu en un éclair…

Et si 45 secondes suffisaient pour disparaître ? C’est l’histoire qui marque la région du Montana, aux États-Unis depuis plusieurs années. Imaginez que vous êtes en pleine randonnée en montagne avec votre moitié, que vous tournez la tête et que quelques secondes plus tard, votre partenaire a totalement disparu, sans laisser de traces. En 2007, Barbara Bolick a fait une randonnée avec son compagnon, près du belvédère de Bear Creek, et a disparu après que son partenaire ait détourné le regard seulement 45 secondes.



Crédit photo : iStock

À ce jour, les autorités ne savent toujours pas ce qui est arrivé à la femme, disparue il y a désormais 17 ans. La police en est persuadée, son compagnon, Jim Ramaker, n’a rien à voir avec sa disparition. “Ils n'étaient qu'à une courte distance l'un de l'autre. Pourtant, quelques secondes plus tard, il regarde en arrière et elle n'est plus là”, a retracé l’historien Jim Harmon lors d’une interview.

C'est tout simplement incroyable. Comment est-ce possible ? Comment est-ce qu'elle n'était pas juste à quelques pas en contrebas de la colline ? C'est un mystère absolu, a-t-il insisté.

Une enquête toujours en cours

Selon les rapports, Barbara a été vue pour la dernière fois portant une chemise de couleur pastel, un short beige et un sac à dos noir. En 2023, les autorités du Montana ont même repartagé un message afin de demander aux habitants de la région s’ils avaient connaissance de plus de détails dans le but de retracer parfaitement les faits. Rien n’a abouti. Mais les autorités n’abandonnent pas malgré les coûts élevés des recherches :

Les autorités fédérales sont impliquées. Cela représente des centaines et des milliers de dollars, rien qu'en heures de travail, que nous payons aux personnes qui enquêtent sur ces affaires. Est-ce que cela en vaut la peine ? Bien sûr. Notre travail consiste à découvrir la vérité et à demander des comptes aux personnes pour tout crime, mais surtout lorsqu'il y a une personne disparue, a affirmé Jesse Laslovich procureur du district du Montana.

D’après la police, la disparition de Barbara Bolick est un véritable “mystère” qui laisse tout le monde perplexe : “Nous avons passé au peigne fin la zone à proximité du lieu de la disparition. Aucune trace n'a été trouvée.” À suivre…



Crédit photo : Unilad