50 ans après la disparition de son mari, elle découvre enfin la terrible vérité

Après une vie de questions et de doutes, Maryvonne a enfin appris la vérité à propos de la mort de son mari militaire, disparu il y a 50 ans lors d’une mission en Égypte. Un grand soulagement pour cette femme.

Être femme de militaire n’est pas quelque chose de facile : il faut surmonter l’absence, vivre à distance, supporter des missions dangereuses et interminables et vivre avec l’inquiétude permanente.

À Angers, Maryvonne a bien connu cela. Son mari a disparu il y a plus de 50 ans, le 24 mars 1969. Parti en mission en Égypte, Gilbert Bréant n’a plus donné de signe de vie et Maryonne n’a jamais su ce qu’il s’était passé, hormis le fait que son avion a disparu dans la mer Méditeranée. Le soir du 24 mars, Maryvonne a reçu un télégramme lui annonçant la mort de son mari. Par la suite, des représentants de l'armée ont rendu visite à Maryvonne pour lui confirmer le décès de Gilbert. Cependant, ces derniers sont restés évasifs sur les circonstances de sa disparition et ont même donné un espoir à Maryvonne en affirmant que Gilbert Bréant pouvait être en vie et retenu prisonnier.

Crédit photo : iStock

Pendant 50 ans, Maryvonne a remué ciel et terre pour savoir ce qui était réellement arrivé à son mari. Au fil de ses recherches, elle a finalement eu la confirmation que son mari était décédé. Pour en avoir le coeur net, elle a contacté la famille d'un autre pilote suisse qui était présent dans l'avion au moment de la disparition. C'est à ce moment-là qu'elle a tout appris : son mari était en mission secrète et sa disparition faisait l'objet d'un secret d'État.

“Quand on découvre que son père était pilote et qu'il a mené une mission top secrète, on ne peut s'empêcher de se sentir comme le fils de James Bond”, a confié Charles, le fils de Maryvonne et Gilbert, à RTL.

Finalement, ce n’est que le 7 septembre 2024 que Maryvonne a enfin eu toutes les réponses à ses questions. Aujourd’hui âgée de 75 ans, la veuve a reçu une lettre adressée au ministre des Affaires étrangères de l’époque.

Que s’est-il passé ?

Le document indique que l’avion dans lequel se trouvait Gilbert a été abattu et que l’homme a perdu sa vie aux côtés de son copilote suisse. L’appareil et les corps n’ont jamais été retrouvés. Selon des informations de Ouest-France, l'appareil aurait été abattu par l'armée égyptienne qui aurait reçu l'ordre de tirer sur tout avion qui s'approcherait de la route du Canal.

"Je trouve des archives militaires, des autorisations de vol, des plans de vol et les communications radio échangées avec l'avion. Je suis convaincue que mon mari a été abattu pour des raisons géopolitiques", a confié Maryvonne à Faustine Bollaert dans l'émission "Héros" sur RTL.

Crédit photo : iStock

Aujourd’hui, Maryvonne est soulagée d’avoir enfin des réponses à ses questions, qui vont lui permettre de faire son deuil. Elle a sorti un livre dans lequel elle raconte les 50 années de sa vie qu’elle a passé à chercher la vérité. Elle espère également que l'État reconnaisse que son mari est mort pour la France, afin de lui rendre hommage.