Les femmes adorent ces 3 phrases de drague « ringardes », selon une coach en séduction

Vous vous pensez has-been ? Il existe des phrases d'accroche de séduction vieilles comme le monde qui semblent toujours aussi bien fonctionner, comme le révèle une coach en séduction très populaire sur Instagram.

Blaine Anderson, coach en rencontres professionnelles, travaillait auparavant dans l'industrie du voyage. Cette diplômée de l'université de l'Arizona aide ses amis masculins à résoudre leurs problèmes de filles depuis des années. Elle a commencé à aider les hommes à l'université, lorsqu'ils s'intéressaient à ses sœurs de sororité, et cela s'est transformé en une véritable entreprise des années plus tard.

« Mes amis me demandaient des conseils en matière de relations amoureuses au sujet de mes sœurs de sororité. Les meilleures mecs avaient la pire chance avec les filles, et cela m'a troublé. Je suis devenu obsédée par le fait de comprendre pourquoi ».

Blaine Anderson a alors développé ses talents en coaching de rencontre et a acquis une popularité considérable sur les réseaux sociaux. Sur Instagram, elle est suivie par plus de 700 000 abonnées, ne cessant de prodiguer des conseils avisés en matière de séduction.

Dans une vidéo, elle a récemment cité trois techniques de drague que les filles adorent en secret que l’on vous propose de découvrir.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Blaine Anderson • Matchmaker & Dating Coach For Men (@datingbyblaine)

1. "Je ne le fais jamais, mais vous avez un sourire extraordinaire. Je m'en voudrais plus tard de ne pas vous avoir abordée".

Selon Blaine Anderson, cette phrase a beau paraître simple, elle fait toujours son effet. C'est flatteur et tout le monde aime un commentaire sur son sourire. Certains compliments peuvent paraître bizarres ou effrayants, mais commenter le joli sourire de quelqu'un n'en fait pas partie d’après la coach.

Crédit photo : iStock

2. "Votre chiot est si mignon, il tient clairement de sa mère."

Évidemment, il faut qu'il y ait un chien dans ce scénario, mais les mamans de chiens adorent recevoir des compliments sur leurs bébés à quatre pattes. Et le fait de complimenter la maman du chien dans le processus est également une bonne chose. En plus de ça, montrer votre passion pour les animaux peut également constituer un point positif.

3. "Tu es rayonnante, tu viens de te fiancer ?"

Cela peut fonctionner de deux façons, car cela complimente la femme et c'est aussi un bon moyen de savoir si elle est célibataire ou non. Si elle est célibataire, elle sourira probablement et répondra en l'admettant. Si ce n'est pas le cas, elle sourira tout de même pour valider votre phrase d'accroche, même si la rencontre n'ira pas plus loin.

Crédit photo : Blaine Anderson

Ainsi, si vous avez un coup de coeur pour une femme, essayez donc de prononcer l’une de ses phrases et vous verrez que vous aurez plus de chances de susciter son intérêt sentimental. Cependant, Blaine Anderson tient à faire une mise en garde. Elle déconseille de se contenter de "cracher maladroitement" les répliques de quelqu'un d'autre. N'hésitez donc pas à reformuler ces phrases pour vous les réapproprier et surtout les personnaliser en fonction de la personne que vous souhaitez séduire.